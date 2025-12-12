George Clooney revela cómo un disco de The Beatles marcó su vida.

El actor estadounidense George Clooney sorprendió al compartir la influencia que un emblemático disco de The Beatles dejó en su vida, obra que escuchó desde niño y que considera una guía artística. La revelación surgió durante la promoción de su nuevo proyecto en Netflix, donde habló sobre su relación con la música y su impacto emocional.

El intérprete explicó que este material lo acompañó durante diferentes etapas de su crecimiento y lo motivó a desarrollar una conexión profunda con la creatividad. Además, comentó que este trabajo musical impulsó su sensibilidad artística desde los seis años.

George Clooney, disco de The Beatles: el vínculo que formó desde la infancia

Durante una entrevista con el sitio NME, George Clooney recordó la primera vez que escuchó “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (Banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pepper), una producción que transformó su manera de entender la música. Él señaló que cada canción despertó en él una sensación de descubrimiento constante. Según afirmó, la pieza mantiene una fuerza creativa que sigue intacta después de tantas décadas.

El protagonista describió el disco con una admiración absoluta. “Es impecable”, aseguró al analizar la calidad artística del álbum. También expresó que no encuentra un solo tema que “desentone” o pierda relevancia con el tiempo.

Una anécdota familiar que confirma su admiración

Clooney también compartió un momento divertido que revela cómo este clásico continúa presente en su vida diaria. “Cambió nuestra forma de pensar y la música también. Así que cuando escucho esas canciones, mi esposa… es curioso porque se sabe todas las canciones de los Beatles, pero muchas veces es porque alguien más las cantó. Ella dice: ‘Ah, sí, eso es…’, y yo digo: ‘No, no, no, no, no. Eso es de los Beatles’”, relató entre risas.

El actor explicó que este recuerdo refleja la importancia del legado de la banda en su vida familiar. Además, destacó que este disco mantiene una conexión emocional que atraviesa generaciones.

El impacto histórico de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”

El disco salió al mercado el 26 de mayo de 1967 y revolucionó la industria musical por su innovación sonora, su diseño conceptual y su apuesta experimental. La producción cambió la estructura tradicional del pop y se convirtió en un símbolo de transformación cultural en plena época de reinvención artística.

Este trabajo obtuvo cuatro Premios Grammy en 1968, incluido el de “Mejor álbum del año”. Con este reconocimiento, se convirtió en el primer proyecto de rock que alcanzó esa categoría. Además, superó los 32 millones de copias vendidas, cifra que lo posiciona entre los discos más influyentes y exitosos del mundo.

Un legado que permanece vigente

La prestigiosa revista Rolling Stone reconoció la importancia del álbum en su lista “Los 500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos”. En 2003, lo ubicó en el primer lugar, y en su actualización de 2020, permaneció dentro del ranking, ahora en el puesto 24.

Clooney destacó que esta trascendencia explica por qué conserva una conexión tan profunda con la obra. Su testimonio demuestra la capacidad de la música para acompañar el crecimiento personal y para influir en distintas generaciones a través de su fuerza artística.