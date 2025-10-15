COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
FARÁNDULA

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, disfrutó de la gastronomía ecuatoriana en Madrid

La Fontana Gastro se ha consolidado en Madrid como un referente de la cocina ecuatoriana, atrayendo a comensales locales y figuras públicas.
Georgina Rodríguez, reconocida modelo y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, visitó el restaurante La Fontana Gastro en Madrid, España.
Luis Uyana, uno de los propietarios del restaurante junto a la influencer y empresaria de la moda Georgina Rodríguez.
Luis Uyana, uno de los propietarios del restaurante junto a la influencer y empresaria de la moda Georgina Rodríguez.
Luis Uyana, uno de los propietarios del restaurante junto a la influencer y empresaria de la moda Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez, reconocida modelo y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, visitó el restaurante La Fontana Gastro en Madrid, España. Allí degustó los sabores auténticos de la cocina ecuatoriana. La noticia se compartió este martes 14 de octubre por el establecimiento a través de sus redes sociales, destacando la presencia de la influencer en sus instalaciones. La imagen no tardó en viralizarse en redes sociales.

El restaurante, fundado en 2011 por los migrantes ecuatorianos Luis Uyana y Jairo Sanguña, se especializa en la gastronomía criolla ecuatoriana. La Fontana Gastro ofrece “una interpretación magistral de recetas ancestrales” que incorporan ingredientes autóctonos de las cuatro regiones de Ecuador: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. La publicación en Instagram del restaurante expresó: “Hoy tuvimos el honor de recibir a @georginagio, quien degustó los sabores auténticos de la gastronomía ecuatoriana.

Georgina Rodríguez se fotografió con el dueño

Agradecemos su encantadora visita y el compartir este momento con nosotros”. En las imágenes compartidas, Rodríguez, de 31 años, aparece junto a los propietarios del restaurante. La modelo lució una blusa blanca, jeans, chaqueta, botas y un bolso negro, además de un llamativo anillo de diamante, regalo de Ronaldo. La visita de la influencer, conocida por su amplia presencia en redes sociales, generó gran interés entre los seguidores del establecimiento y sus propios fans.

La Fontana Gastro se ha consolidado en Madrid como un referente de la cocina ecuatoriana, atrayendo a comensales locales y figuras públicas por igual. Desde su apertura, el restaurante ha destacado por su compromiso con la autenticidad, utilizando productos típicos como el plátano verde, el maíz, el cacao y pescados frescos. La presencia de Georgina Rodríguez en el local resalta la creciente popularidad de la gastronomía ecuatoriana en Europa.

Riqueza cultural de la cocina latinoamericana

La publicación del restaurante acumuló miles de interacciones en pocas horas, consolidando la relevancia de esta experiencia culinaria en la capital española.  Este evento se suma a la agenda pública de Georgina Rodríguez, quien combina su carrera como modelo e influencer con su vida personal junto a Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos del mundo. La visita al restaurante refleja el interés de figuras internacionales por explorar y difundir la riqueza cultural de la cocina latinoamericana en el exterior.

COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO