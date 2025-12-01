Un hombre, de 19 años, murió tras ingresar a la jaula de una leona en zoológico de Brasil

Gerson do Melo Machado, de 19 años de edad, murió tras ingresar sin autorización a la jaula de una leona en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, conocido popularmente como Bica. Dichas instalaciones están ubicadas en el estado de Paraíba, en el nordeste de Brasil. El hecho ocurrió alrededor de las 10h00 del domingo 30 de noviembre cuando Machado escaló un muro perimetral de más de seis metros de altura.

El joven descendió utilizando el tronco de un árbol para acceder al área restringida de los felinos. Según testigos y el video grabado por visitantes, la leona lo atacó de inmediato, arrastrándolo con sus garras. Las heridas causaron su deceso en el lugar. Personal del zoológico y la Policía Militar de Paraíba acudieron rápidamente al sitio tras ser alertados por los visitantes.

El joven irrumpió en la jaula de la leona

El Instituto de Ciencias Forenses del estado confirmó que la causa de muerte fueron las graves lesiones provocadas por el ataque del animal. Autoridades investigan las circunstancias que motivaron al joven a vulnerar las medidas de seguridad del parque. Fuentes policiales indicaron que Gerson do Melo Machado contaba con antecedentes penales, aunque no se ha precisado si estos guardan relación con el incidente.

El Parque Zoobotánico Arruda Câmara, uno de los principales atractivos turísticos de João Pessoa, permanece abierto al público, pero el área de los grandes felinos fue cerrada temporalmente mientras se realizan las pericias correspondientes.Este trágico suceso reaviva el debate sobre la seguridad en zoológicos y la responsabilidad de los visitantes al respetar las barreras y señalizaciones.

Las autoridades investigan el hecho

En los últimos años se han registrado casos similares en diferentes países donde personas han ingresado a recintos de animales peligrosos, con resultados fatales. La dirección del zoológico Bica emitió un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento y reiteró que el parque cuenta con múltiples niveles de protección para evitar el acceso no autorizado a las jaulas de animales potencialmente peligrosos.