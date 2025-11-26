Gigi Mieles confiesa cómo le afectó su ruptura con Álex Vizuete: “Él se lucraba y ganaba dinero burlándose de mí”

La actriz y creadora de contenido Gigi Mieles rompió el silencio en torno a su mediática ruptura con el también actor Álex Vizuete, asegurando que su mamá tuvo que intervenir para frenar los ataques en su contra.

La revelación de la manabita llegó en el podcast Chisme sin filtro, publicado en el canal de Youtube Maybelline New York Colombia. Allí también confesó haber pasado momentos muy malos por la ‘funa’, pero que ahora siente que ha sanado.

Gigi Mieles revela que él terminó con su compromiso

En la entrevista, la influencer dijo que el fin de su compromiso matrimonial con Álex no fue una decisión de ella, destacando que todo surgió luego de su paso por MasterChef Celebrity Ecuador, que se grabó en Bogotá, Colombia. “Empezaron a haber muchos rumores de infidelidad, pero nunca se comprobó si yo había sido infiel o no”, empezó diciendo.

Añadió que “la razón por la cual él y yo terminamos sí es algo que intento mantener todavía muy privado (…) Muchos no saben que en realidad fue él quien me dijo ‘¿sabes qué? No quiero continuar con el compromiso’. Y cuando yo ya regreso a Ecuador, todo el drama se había armado, de que supuestamente yo le había puesto los cachos”, agregó.

En ese punto, la oriunda de Santa Ana dijo que lo que más le dolió de aquellas acusaciones fue que él no la defendió, al punto que su madre tuvo que intervenir. “Él nunca dijo lo contrario. Nunca me defendió, nunca fue como que salió a hablar por mí. Mi mamá tuvo que rogarle y decirle ‘por favor, por el cariño que le tuviste en algún momento a mi hija, desmiente esto de acá’”, indicó Gigi, detallando que en ese momento Álex compartió una historia negando la infidelidad, la cual borró luego de un par de horas.

“Él se lucraba y ganaba dinero burlándose de mí”

Gigi narró que tras su primera ruptura con el creador de contenido (luego se reconciliaron y volvieron a terminar) se sintió minimizada. Esto, porque él comenzó a burlarse de lo sucedido en sus shows cómicos.

“Él empezó a salir mucho más y a dar como que esa imagen de ‘estoy despechado porque me pusieron los cachos’ (…) Compartía cosas de infidelidad, y yo se las mandaba y le decía ‘¿por qué estás haciendo esto?’”, dijo. “El muchacho no paraba. Le conté más o menos unos seis shows que hizo desde que yo llegué de MasterChef hasta el año pasado en el que él se lucraba y ganaba dinero burlándose de mí, de mis compañeros de trabajo, de lo que hacíamos y lo que no hacíamos”, añadió.

La actriz reveló que llegó a cuestionar a su expareja por la razón de su actitud. “Me dijo ‘ya no te admiro, ni como persona ni como profesional. O sea, lo último que vienes haciendo es cocinar. ¿Cómo de qué puedo admirar?’ Entonces, la persona que me ponía a mí siempre en el pedestal, de la nada, ¡pum! yo era nada”, lamentó.

Gigi Mieles dudó de su talento

Agregó que en 2024, cuando Álex se suma a la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, sintió miedo de que las críticas regresaran en su contra, ya que él llegó con la bandera de “lo que las cocinas me robaron”.

“Yo estaba muy asustada (…) Me llegaban muchos comentarios de cómo él hablaba mal de mí, cómo él hablaba mal de los chicos de la temporada uno (…) Entonces yo empecé a entrar en una crisis de ansiedad, porque yo decía cuando salga la temporada de él, obviamente la gente lo ama y está tan cegada por él, me van a volver a odiar a mí y me van a seguir acosando y van a volver a salir los chismes y los chistes feos (…) Y van a echar a perder la novela que voy a estrenar”, dijo.

Gigi también se refirió al momento en que se reconcilió con Álex, algo que mantuvieron en secreto ante la prensa, “Cuando todas estas cosas empezaron a suceder, la gente también empezó a meterse con mi trabajo (…) Y él me hacía creer que yo ya no era tan talentosa ni tan buena, porque me empezaba a decir ‘no pasa nada, no tiene nada de malo’, pero me empezaba a nombrar actrices que de la nada lo vinculaban con él y decía ‘ella es la mejor de este país’”.

“Me deprimí, empecé a creer que yo no tenía talento, que ninguno de mis videos iba a pegar ni iba a ser bueno porque él no estaba a mi lado“, precisó.

Gigi siente que Bogotá la liberó

La actriz finalizó la entrevista confesando que su estadía en Bogotá, de hace dos años para grabar MasterChef, realmente le cambió la vida. “En su momento se sintió como que a mí me había arrebatado la vida entera, como que mi vida, el amor, no sé qué… Luego me di cuenta que lo que me estaban haciendo era un favor y me estaban devolviendo un futuro lleno de posibilidades que yo no tenía ni la más remota idea que podía lograr”, precisó.