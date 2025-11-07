COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Giovanny Espinoza seguirá al mando de Leones FC en su primera temporada en Serie A

El club imbabureño confirmó que Giovanny Espinoza y su cuerpo técnico continuarán al frente del equipo en su primera participación en la Serie A ecuatoriana.
Giovanny Espinoza seguirá al mando de Leones FC en su primera temporada en Serie A
El cuerpo técnico lo completan Néicer Reasco, Edison Méndez y Johvani Ibarra.
Giovanny Espinoza seguirá al mando de Leones FC en su primera temporada en Serie A
El cuerpo técnico lo completan Néicer Reasco, Edison Méndez y Johvani Ibarra.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

Leones FC ya comienza a escribir su nueva historia en el fútbol ecuatoriano. El club de Imbabura confirmó la continuidad de Giovanny Espinoza y su cuerpo técnico para encarar su primera temporada en la LigaPro Serie A 2026, un hecho inédito para la institución.

El anuncio se realizó durante un almuerzo entre directivos y colaboradores, donde Esteban Paz, principal dirigente del equipo, conversó con Primicias y ratificó la decisión. “Seguiremos con Giovanny Espinoza y su equipo. Han demostrado compromiso y entendimiento con el grupo”, afirmó.

El cuerpo técnico lo completan Néicer Reasco, Edison Méndez y Johvani Ibarra, todos exfiguras de la selección ecuatoriana, que ahora trasladan su experiencia al banquillo. Juntos llevaron al equipo a un ascenso histórico, consolidando un proyecto que inició apenas en 2024, cuando el club aún peleaba por no descender. Méndez e Ibarra también estuvieron dirigiendo a 11 de Mayo FC del Ascenso de Manabí.

“Aprendimos mucho del semestre anterior. Logramos recomponer y convertirnos en un plantel competitivo. El objetivo era mantenernos, pero construimos algo más grande”, señaló Paz, quien destacó la evolución del grupo durante 2025.

Mucha expectativa en Leones FC

Leones FC buscará fortalecer su plantilla con nuevos fichajes para cubrir las posiciones donde existan falencias. “Haremos el esfuerzo necesario para reforzar el equipo. Queremos competir con seriedad”, añadió el dirigente a Primicias.

Además, Paz confirmó que todo apunta a que Atuntaquí será la sede oficial del club para la temporada 2026. Las autoridades locales han trabajado en adecuar el estadio a las exigencias de la Serie A, permitiendo que la provincia de Imbabura cuente nuevamente con un representante en la élite del fútbol nacional.

El ascenso de Leones FC y la ratificación de su cuerpo técnico consolidan un proceso que combina disciplina, identidad provincial y ambición deportiva. En un entorno donde muchos equipos apuestan por cambios, el cuadro imbabureño elige la continuidad como camino hacia la estabilidad.

Mientras la LigaPro define a su campeón y los clasificados a torneos internacionales, Leones FC ya prepara su debut.

