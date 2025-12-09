Daniel Noboa avanza en su gira presidencial y alista su visita final a Noruega

El presidente Daniel Noboa mantiene activa su gira presidencial con una agenda que cubre España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega. El mandatario completó encuentros con migrantes, autoridades y representantes diplomáticos, antes de cerrar su última escala prevista para el 10 de diciembre. El Gobierno de Ecuador destacó que cada actividad impulsa relaciones estratégicas y fortalece la presencia del país en escenarios globales.

La Presidencia de la República detalló este martes 9 de diciembre la agenda que el Jefe de Estado cumplirá en Noruega, donde atenderá actos oficiales y reuniones de alto nivel. Según el plan difundido, Daniel Noboa asistirá el 10 de diciembre a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, como respuesta a una invitación personal realizada por la líder venezolana.

Noboa asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

Tras ese acto internacional, Daniel Noboa tiene programado un encuentro con Harald V, rey de Noruega, así como con Haakon Magnus, príncipe heredero del país nórdico. La cita busca ampliar los vínculos diplomáticos y abrir puertas para cooperación en temas de innovación, energía verde y fortalecimiento bilateral.

El mismo día, el mandatario sostendrá una reunión con Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega. El diálogo se enfocará en temas estratégicos para Ecuador, entre ellos cooperación económica, sostenibilidad, talento humano y oportunidades de inversión. La Presidencia resaltó que esta visita posiciona al país ante una de las naciones líderes en desarrollo social y transición energética.

Encuentros del presidente de Ecuador con migrantes en España

En España, la gira presidencial de Daniel Noboa incluyó un encuentro con jóvenes y mujeres migrantes ecuatorianas destacadas en tecnología, innovación y ciencias. Asimismo, en Madrid generó un diálogo sobre talento nacional en el exterior, con énfasis en historias que inspiran a nuevas generaciones.

En ese espacio se entregaron las primeras 1.500 becas gestionadas por la Embajada de Ecuador en España, como parte de un total superior a 19.000 otorgadas por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). El Gobierno remarcó que estas oportunidades permiten el acceso a educación superior de calidad para ecuatorianos en el extranjero.

Daniel Noboa inaugura Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos

En Emiratos Árabes Unidos, el presidente inauguró la Embajada de Ecuador durante un acto celebrado en Dubái junto a autoridades locales y representantes diplomáticos. La apertura se convirtió en uno de los hitos más relevantes de su recorrido internacional.

La Presidencia subrayó que esta decisión fortalece relaciones políticas, comerciales y de cooperación con el país árabe. Daniel Noboa también sostuvo un encuentro con la comunidad ecuatoriana que reside en ese territorio, donde compartió proyectos que buscan generar nuevas oportunidades laborales y educativas.