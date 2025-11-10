Gobierno anuncia el traslado de reos de alta peligrosidad a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó este lunes 10 de noviembre de 2025 el traslado de reos de alta peligrosidad a la nueva Cárcel del Encuentro en Santa Elena, provincia de Guayas.

La medida se da como respuesta inmediata a la masacre ocurrida ayer en el Centro de Rehabilitación Social de Machala, donde a 27 presos se los encontró ahorcados, elevando a 31 las muertes en revueltas por control territorial entre bandas criminales.

Nueva cárcel recibirá a miembros de peligrosas bandas

Los traslados involucran a internos vinculados a organizaciones delictivas que operaban desde prisiones, según declaraciones de Reimberg a Radio Centro.

“Hoy están siendo trasladados, lo que nadie se había atrevido, a una cárcel de máxima seguridad donde se les acabó la fiesta, donde se les acabó dar órdenes desde las cárceles u obedecer las órdenes que recibían desde afuera de ciertos sectores interesados en que haya violencia”, aseguró el funcionario.

Agregó que son varios reos de diferentes cárceles, pero no dio un número específico de cuántos llegarán a Santa Elena. “Se acabó esa vida que tenían donde hacían lo que querían en las cárceles”, reiteró el ministro Reimberg sobre el traslado de presos.

Operativos de traslado se ejecutan en al menos tres cárceles

Medios nacionales como Vistazo informaron que a 23 presos de alta peligrosidad los están trasladando desde la cárcel de Machala. Mientras que 16 internos de la cárcel de Cotopaxi fueron llevados hasta Guayaquil. Sin embargo, aún se desconoce si se los incluirá en la nómina de la Cárcel del Encuentro.

Además, en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en la ciudad de Guayaquil, hay un fuerte despliegue de seguridad, justamente por el traslado de presos.

La seguridad en la Cárcel del Encuentro

Reimberg detalló que los privados de la libertad de la Cárcel del Encuentro permanecerán en celdas diseñadas para que no tener ningún contacto, ni comunicaciones.

Indicó que policías y militares en servicio pasivo estarán a cargo de la seguridad, pero aún están en proceso de contratación. “Estoy a puertas de que la Asamblea me apruebe un proceso para poder contratar policías y militares en servicio pasivo sin que sea afectada su pensión”, indicó.

Agregó que los policías y militares tendrán un entrenamiento especial para controlar a los presos de alta peligrosidad.

Sobre el nuevo centro penitenciario

La Cárcel del Encuentro tuvo una inversión de $50 millones y está en proceso de inauguración.

Construida en 37 hectáreas de zona agrícola, entre las parroquias de Juntas del Pacífico y Bajada de Chanduy, cuenta con murallas de 9 metros de altura, vigilancia total mediante inteligencia artificial y sistemas de aislamiento para prevenir comunicaciones externas.

Diseñada para albergar a cabecillas de bandas criminales, hoy recibe sus primeros reclusos de alta peligrosidad. El traslado, custodiado por Policía y Fuerzas Armadas, busca desarticular redes narcotraficantes que operan desde prisiones.

Esta megaestructura, inspirada en modelos como el de El Salvador, en un esfuerzo gubernamental para contener la violencia penitenciaria en Ecuador.

Durante su campaña presidencial, Daniel Noboa ofertó la construcción de este centro penitenciario. “Es un hito en la lucha contra el terrorismo y las mafias que controlaban el sistema penitenciario”, ha indicado Noboa en la inauguración Ha subrayado que el nombre “Encuentro” simboliza el reencuentro de la justicia con la sociedad. (13).