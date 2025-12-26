COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Política

Gobierno anuncia la agenda del presidente Daniel Noboa para enero

El presidente tiene visitas programadas a las provincias de Manabí, Tungurahua y Chimborazo, como parte de la agenda del Ejecutivo para fortalecer la presencia gubernamental en regiones clave.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El presidente Daniel Noboa viajará a Estados Unidos por asuntos personales, según un decreto oficial. Foto: Presidencia de Ecuador.
El presidente Daniel Noboa viajará a Estados Unidos por asuntos personales, según un decreto oficial. Foto: Presidencia de Ecuador.
El presidente Daniel Noboa viajará a Estados Unidos por asuntos personales, según un decreto oficial. Foto: Presidencia de Ecuador.
El presidente Daniel Noboa viajará a Estados Unidos por asuntos personales, según un decreto oficial. Foto: Presidencia de Ecuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, defendió este 26 de diciembre de 2025 la agenda internacional del presidente Daniel Noboa y aseguró que su ausencia temporal no detiene las operaciones del Ejecutivo, en una entrevista radial con Jimmy Jairala. Estas declaraciones responden a críticas sobre los desplazamientos del mandatario, con el propósito de destacar su rol en la atracción de inversiones para seguridad, educación, empleo y salud en el país. Morillo enfatizó que Daniel Noboa mantiene un seguimiento constante de las decisiones gubernamentales, incluso desde el exterior, y adelantó actividades nacionales e internacionales para enero de 2026.

Morillo sostuvo que la labor del Ejecutivo continúa sin interrupciones pese a la ausencia física del presidente. “El presidente siempre está pendiente de todo lo que nosotros hacemos, hace seguimiento, no hace falta que esté aquí para poder revisar que el cumplimiento de sus disposiciones se estén realizando. Tenemos con el presidente una línea todos los días. El presidente es una persona que está pendiente de todos los temas a toda hora; desde la madrugada el presidente ya está activo revisando todo lo que pasa en Ecuador”, afirmó la funcionaria.

Licencia aprobada y viajes internacionales

La Asamblea Nacional aprobó la solicitud de licencia presentada por Daniel Noboa para ausentarse de sus funciones entre el 1 y el 18 de enero de 2026. Según informó la Presidencia, este periodo se destinará a que el mandatario comparta con su familia, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Una vez concluida esta licencia, Daniel Noboa retomará su agenda internacional. El 19 de enero de 2026 viajará a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos. Posteriormente, entre el 22 y el 25 de enero, se trasladará a Bélgica para sostener encuentros con representantes de la Unión Europea.

Rechazo a críticas y rol activo del presidente

La ministra rechazó las críticas a los viajes del presidente, argumentando que se trata de una interpretación errónea de su rol. “Se está tergiversando que el presidente viaje. Él está cumpliendo su rol, se está yendo a reunir a otros países con otros mandatarios para abrir las puertas al mundo. Asimismo, generar inversiones para seguridad, educación, empleo y salud”, manifestó Morillo.

Añadió que el jefe de Estado mantiene un rol activo en la toma de decisiones y en el seguimiento de los temas prioritarios del Gobierno.

Actividades nacionales y proyecciones para 2026

Morillo adelantó que, desde la primera semana de enero de 2026, el presidente llevará a cabo actividades en territorio nacional. Tendrá visitas programadas a las provincias de Manabí, Tungurahua y Chimborazo, como parte de la agenda del Ejecutivo para fortalecer la presencia gubernamental en regiones clave.

La ministra también proyectó que 2026 será un año de avances en áreas como salud, seguridad y gobernabilidad. En este marco, el Gobierno mantendrá acercamientos con distintos actores políticos y sociales. Excluyendo a aquellos que enfrenten observaciones judiciales o procesos por presuntos hechos de corrupción, indicó.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cadáver de un hombre fue descubierto en la vía al sitio Los Corrales, en Montecristi

Cómo ahorrar energía usando el aire acondicionado y reducir la factura de luz

Copropietaria de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, enfrenta congelamiento de cuentas y orden de arresto por fraude en Tailandia

Extradición de Kimberlee Singler: EE.UU. juzgará a la madre acusada de asesinar a sus hijos

Manta es la ciudad más violenta de Manabí en el 2025. En este otro cantón se ha registrado un solo crimen

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cadáver de un hombre fue descubierto en la vía al sitio Los Corrales, en Montecristi

Cómo ahorrar energía usando el aire acondicionado y reducir la factura de luz

Copropietaria de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, enfrenta congelamiento de cuentas y orden de arresto por fraude en Tailandia

Extradición de Kimberlee Singler: EE.UU. juzgará a la madre acusada de asesinar a sus hijos

Manta es la ciudad más violenta de Manabí en el 2025. En este otro cantón se ha registrado un solo crimen

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cadáver de un hombre fue descubierto en la vía al sitio Los Corrales, en Montecristi

Cómo ahorrar energía usando el aire acondicionado y reducir la factura de luz

Copropietaria de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, enfrenta congelamiento de cuentas y orden de arresto por fraude en Tailandia

Extradición de Kimberlee Singler: EE.UU. juzgará a la madre acusada de asesinar a sus hijos

Manta es la ciudad más violenta de Manabí en el 2025. En este otro cantón se ha registrado un solo crimen

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO