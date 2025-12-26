Gobierno anuncia la agenda del presidente Daniel Noboa para enero

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, defendió este 26 de diciembre de 2025 la agenda internacional del presidente Daniel Noboa y aseguró que su ausencia temporal no detiene las operaciones del Ejecutivo, en una entrevista radial con Jimmy Jairala. Estas declaraciones responden a críticas sobre los desplazamientos del mandatario, con el propósito de destacar su rol en la atracción de inversiones para seguridad, educación, empleo y salud en el país. Morillo enfatizó que Daniel Noboa mantiene un seguimiento constante de las decisiones gubernamentales, incluso desde el exterior, y adelantó actividades nacionales e internacionales para enero de 2026.

Morillo sostuvo que la labor del Ejecutivo continúa sin interrupciones pese a la ausencia física del presidente. “El presidente siempre está pendiente de todo lo que nosotros hacemos, hace seguimiento, no hace falta que esté aquí para poder revisar que el cumplimiento de sus disposiciones se estén realizando. Tenemos con el presidente una línea todos los días. El presidente es una persona que está pendiente de todos los temas a toda hora; desde la madrugada el presidente ya está activo revisando todo lo que pasa en Ecuador”, afirmó la funcionaria.

Licencia aprobada y viajes internacionales

La Asamblea Nacional aprobó la solicitud de licencia presentada por Daniel Noboa para ausentarse de sus funciones entre el 1 y el 18 de enero de 2026. Según informó la Presidencia, este periodo se destinará a que el mandatario comparta con su familia, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Una vez concluida esta licencia, Daniel Noboa retomará su agenda internacional. El 19 de enero de 2026 viajará a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos. Posteriormente, entre el 22 y el 25 de enero, se trasladará a Bélgica para sostener encuentros con representantes de la Unión Europea.

En @UnCafeConJJ, la ministra @natalymorillos señaló que el Gobierno tiene como objetivo impulsar el futuro del Ecuador. En 2026 los ciudadanos sentirán nuestro trabajo, con confianza y transparencia. pic.twitter.com/FrSVuiEh3R — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) December 26, 2025

Rechazo a críticas y rol activo del presidente

La ministra rechazó las críticas a los viajes del presidente, argumentando que se trata de una interpretación errónea de su rol. “Se está tergiversando que el presidente viaje. Él está cumpliendo su rol, se está yendo a reunir a otros países con otros mandatarios para abrir las puertas al mundo. Asimismo, generar inversiones para seguridad, educación, empleo y salud”, manifestó Morillo.

Añadió que el jefe de Estado mantiene un rol activo en la toma de decisiones y en el seguimiento de los temas prioritarios del Gobierno.

Actividades nacionales y proyecciones para 2026

Morillo adelantó que, desde la primera semana de enero de 2026, el presidente llevará a cabo actividades en territorio nacional. Tendrá visitas programadas a las provincias de Manabí, Tungurahua y Chimborazo, como parte de la agenda del Ejecutivo para fortalecer la presencia gubernamental en regiones clave.

La ministra también proyectó que 2026 será un año de avances en áreas como salud, seguridad y gobernabilidad. En este marco, el Gobierno mantendrá acercamientos con distintos actores políticos y sociales. Excluyendo a aquellos que enfrenten observaciones judiciales o procesos por presuntos hechos de corrupción, indicó.