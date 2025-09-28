COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Gobierno de Daniel Noboa redefine compensación para transportistas: ¿qué cambia y cómo afecta al sector?

La disposición general décima presenta el cambio más relevante. Antes, el beneficio duraba ocho meses con opción de extenderse cuatro meses más. Ahora, se determina que la compensación seguirá vigente por ocho meses únicamente para transporte intracantonal urbano, combinado y rural, con posibilidad de prórroga por cuatro meses adicionales.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Gobierno de Daniel Noboa redefine compensaciones para transportistas: ¿qué cambia y cómo afecta al sector?
Según información del Ministerio de Infraestructura y Transporte, existe un diálogo constante con los transportistas. Foto: La Marea.
Gobierno de Daniel Noboa redefine compensaciones para transportistas: ¿qué cambia y cómo afecta al sector?
Según información del Ministerio de Infraestructura y Transporte, existe un diálogo constante con los transportistas. Foto: La Marea.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

msanchez@lamarea.ec

El Gobierno de Daniel Noboa anunció cambios en el sistema de compensación económica para transportistas mediante el Decreto Ejecutivo 161, tras la eliminación del subsidio al diésel. La reforma introduce nuevas reglas para el transporte intracantonal, intraprovincial e interprovincial y redefine los plazos de aplicación del beneficio.

La disposición general décima presenta el cambio más relevante. Antes, el beneficio duraba ocho meses con opción de extenderse cuatro meses más. Ahora, se determina que la compensación seguirá vigente por ocho meses únicamente para transporte intracantonal urbano, combinado y rural, con posibilidad de prórroga por cuatro meses adicionales.

Compensación para transportistas: cambios para el transporte interprovincial

En el caso de los buses intraprovinciales e interprovinciales, el beneficio tendrá vigencia de seis meses sin opción de extensión. El Decreto 161 encarga al Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) calcular el valor de la compensación con criterios técnicos.

Si se producen variaciones en los montos, la misma cartera ajustará los pagos. El Gobierno asegura que estos cambios responden a condiciones de consumo, factores geográficos y socio-productivos. El objetivo es garantizar la sostenibilidad operativa y promover la equidad territorial en el acceso al beneficio.

Pago en ventanillas

El pago de compensaciones también presenta novedades. Ahora los transportistas podrán cobrar en efectivo en ventanillas de entidades financieras públicas del Sistema de Pagos Emergentes, bajo parámetros definidos por el MIT.

Además, se faculta al Ministerio de Desarrollo Humano y al MIT a emitir normativa secundaria para implementar y cumplir lo dispuesto en el Decreto 161. Estas medidas buscan un proceso más ágil y accesible para el sector del transporte.

Diálogo con transportistas y medidas adicionales

Según información del Ministerio de Infraestructura y Transporte, existe un diálogo constante con los transportistas. Como resultado, desde el 29 de septiembre, quienes tengan cuentas suspendidas o cerradas podrán cobrar su compensación directamente en ventanillas del Banco del Pacífico y BanEcuador.

Con este anuncio, el Ejecutivo busca dar respuesta inmediata a las demandas del sector. Además, garantiza que la compensación llegue sin trabas a los beneficiarios, incluso en circunstancias financieras adversas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo de los Tsáchilas: ataque armado en billar deja dos muertos y siete heridos

Daniel Noboa revela cuándo estará lista la cárcel ‘El Encuentro’

Gobierno de Daniel Noboa redefine compensación para transportistas: ¿qué cambia y cómo afecta al sector?

Un hombre murió cuando ayudaba a instalar el servicio de internet en una casa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos

Vías cerradas en Ecuador: Conozca cuáles son las carreteras que se encuentran inhabilitadas, según el ECU 911

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo de los Tsáchilas: ataque armado en billar deja dos muertos y siete heridos

Daniel Noboa revela cuándo estará lista la cárcel ‘El Encuentro’

Gobierno de Daniel Noboa redefine compensación para transportistas: ¿qué cambia y cómo afecta al sector?

Un hombre murió cuando ayudaba a instalar el servicio de internet en una casa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos

Vías cerradas en Ecuador: Conozca cuáles son las carreteras que se encuentran inhabilitadas, según el ECU 911

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo de los Tsáchilas: ataque armado en billar deja dos muertos y siete heridos

Daniel Noboa revela cuándo estará lista la cárcel ‘El Encuentro’

Un hombre murió cuando ayudaba a instalar el servicio de internet en una casa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos

Vías cerradas en Ecuador: Conozca cuáles son las carreteras que se encuentran inhabilitadas, según el ECU 911

El concejal Hugo Obando falleció tras un ataque armado en Durán, un policía murió en el lugar del atentado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO