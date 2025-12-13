COMUNIDAD POR USD 1
Gobierno de Honduras denuncia la supuesta injerencia de Donald Trump en las presidenciales de noviembre

Ante organismos internacionales, Honduras denunció la injerencia de Donald Trump en sus elecciones presidenciales de noviembre, aún sin resultados oficiales definitivos.
(Foto de ARCHIVO) La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, durante la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas
El Ejecutivo de Honduras denunció –vía Notas Oficiales– las presuntas interferencias del Gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, en las reñidas elecciones presidenciales que tuvieron lugar a finales de noviembre. Esto, sin que de momento se hayan publicado los resultados oficiales.

“Por instrucciones de la presidenta (saliente) Xiomara Castro, desde Cancillería hemos enviado Notas Oficiales denunciando la injerencia en nuestras elecciones por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También la coacción que sufrió la población a través de amenazas de grupos criminales y el fracaso del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales”, anunció el ‘número dos’ de Exteriores hondureño, Gerardo Torres Zelaya, en una publicación en X.

Honduras contacta a la ONU, OEA y más

En concreto, aclaró Torres, las autoridades de Honduras han emitido un total de seis misivas dirigidas respectivamente al secretario general de la ONU, António Guterres; al secretario general de la OEA, Albert Ramdin; al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk; a la titular del Ministerio de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; a la Presidencia Pro Tempore de CELAC; al ministro de Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha; a la Presidencia Pro Tempore de AEC y al representante permanente de Suiza ante la Naciones Unidas en Ginebra, el embajador Jürg Lauber, presidente del Consejo de Derechos Humanos.

Este anuncio llega apenas unos días después de la propia Xiomara Castro condenase la injerencia de Trump en los últimos comicios. “Violó el principio más sagrado de nuestra Constitución: la soberanía reside en el pueblo, exclusivamente en el pueblo hondureño”, dijo.

La actual mandataria ya había anunciado las denuncias

En este contexto, Castro adelantó ya a principios de semana que denunciaría estas acciones, que califica como “golpe electoral”. Esto, recordando que Trump “amenazó” con consecuencias al pueblo hondureño en caso de que diera el voto al Partido Libre.

Cabe mencionar que el estadounidense que pidió el voto para el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura.

Más de una semana después de la cita en las urnas, el escrutinio no se ha dado por finalizado. Hasta ahora, este da a Asfura como el candidato más votado, con 40,53% de votos, frente a Salvador Nasralla, que tiene el 39,1%.

Muy por detrás les sigue la candidata oficialista, con el 19,30%. Mientras continúa el conteo, Nasralla ha denunciado “robo” y “fraude”.

