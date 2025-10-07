Gobierno denuncia «intento de asesinato» contra Daniel Noboa luego de que la caravana presidencial fuera recibida a piedras en Cañar

El Gobierno ecuatoriano denunció ante la Fiscalía General del Estado una «tentativa de asesinato» contra el presidente Daniel Noboa, ocurrida la mañana del martes 7 de octubre de 2025, en el cantón El Tambo, provincia de Cañar.

Según informó la ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, la caravana presidencial recibió atacaques con piedras y presuntamente con disparos, cuando el mandatario se dirigía a entregar obras de alcantarillado y bonos comunitarios. “Gracias a Dios, nuestro presidente, muy firme y valiente, sigue adelante. Está cumpliendo su agenda con normalidad”, declaró Manzano.

La ministra detalló que varios vehículos resultaron afectados, con daños en parabrisas y chasis. Además, confirmó la detención de cinco personas, quienes serán procesadas por el delito de terrorismo. “Esto no se va a quedar en la impunidad”, enfatizó Manzano sobre el ataque contra Noboa.

Noboa visitó Cañar por agenda oficial

Desde la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, se informó que el ataque lo perpetraron «manifestantes violentos» que intentaron impedir la llegada del mandatario a la localidad. Durante el trayecto, los agresores arrojaron objetos contundentes, mientras la Policía y las Fuerzas Armadas intervinieron para despejar el área y permitir la continuación de la agenda presidencial.

En declaraciones posteriores, Daniel Noboa se refirió al hecho durante un evento en el colegio Manuel J. Calle de Cuenca. “No vamos a permitir que un poco de vándalos eviten que nosotros trabajemos por ustedes”, dijo ante estudiantes y docentes.

El presidente llamó a la ciudadanía a mantener la paz y el diálogo, y criticó los actos violentos que, según afirmó, buscan desestabilizar al país. El incidente se registró en medio del paro nacional convocado por la Conaie, que mantiene bloqueos en varias provincias, especialmente en el norte y sur andino.

Iniciarán investigaciones

Pese a la tensión, Noboa ratificó su compromiso con las comunidades de la Sierra y anunció nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo local. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones del caso, mientras el Gobierno reforzó la seguridad presidencial ante posibles nuevos intentos de agresión.

El país vive horas de incertidumbre y movilización social, en un escenario donde el Ejecutivo insiste en aplicar la ley y garantizar el orden público.

El 4 de octubre de 2025, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en diez provincias, incluyendo Azuay y Cañar, debido a la “grave conmoción interna” generada por las protestas. La medida suspende el derecho a la libertad de reunión y permite la movilización de militares y policías para mantener el orden.