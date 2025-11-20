Gobierno Nacional evalúa un posible incremento al sueldo de 400 mil funcionarios públicos

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, analiza cuatro escenarios de incremento salarial para cerca de 400 mil funcionarios públicos. Esto tras recibir un informe técnico entregado por el Ministerio del Trabajo. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada entre 2012 y 2024 por inflación y variación del salario básico unificado (SBU).

El documento plantea ajustes que van del 1,5 % al 4,4 %, con un impacto fiscal estimado entre 200 y 300 millones de dólares adicionales en el presupuesto del Estado. Los ocho escalafones superiores, que agrupan a los funcionarios de mayor remuneración, quedarían excluidos del aumento. Ejemplos de los posibles nuevos sueldos según el escenario más alto (4,4 %):

Categoría 1: de 527 a 550 (23 dólares más)

Categoría 3: de 986 a 1029 (43 dólares más)

Categoría 6: de 1.412 a 1.474 (62 dólares más)

Categoría 8: de 1.760 a 1.838 (78 dólares más)

Para que la propuesta se materialice requiere la aprobación final del Ministerio de Economía y Finanzas, que aún no ha emitido pronunciamiento oficial. La iniciativa la impulsó la ministra saliente del Trabajo, Ivonne Núñez. Ella entregó el informe horas antes de dejar el cargo y regresar a sus funciones como jueza nacional.

Incremento salarial a funcionarios públicos

En entrevista con Televistazo, Núñez señaló que durante su gestión solicitó sin éxito informes detallados a los ministerios de Economía y de Energía. Ella pedía información sobre la remuneración variable que reciben funcionarios de sectores estratégicos, especialmente en Petroecuador.“Estoy extremadamente segura de que allí se ha pagado más de 300 millones de dólares y siempre le dije en voz alta en el gabinete que hay de dónde ahorrar”, declaró la exministra.

Además, Núñez firmó tres acuerdos ministeriales que amplían hasta noviembre de 2026 el plazo para que el sector público y privado implementen los protocolos exigidos por la Ley Violeta. Se trata de la normativa contra el acoso laboral y la ley de igualdad salarial. Hasta el momento de esta publicación, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha confirmado fecha para la decisión sobre el incremento salarial. Tampoco se había detallado las fuentes de financiamiento en caso de aprobarse la medida.