Gobierno reduce IVA al 8% en servicios turísticos para feriado de Año Nuevo 2026

El presidente Daniel Noboa firmó este martes 30 de diciembre el Decreto Ejecutivo No. 271, que establece la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8% para servicios turísticos durante el feriado de Año Nuevo, del 1 al 4 de enero de 2026. Esta medida busca incentivar el consumo interno y apoyar la reactivación económica del sector.

Servicios que contarán con la rebaja tributaria

El decreto aplica específicamente a las actividades definidas en el artículo 5 de la Ley de Turismo. Los establecimientos registrados deberán emitir facturas con la tarifa reducida durante esos cuatro días. Entre los servicios incluidos figuran el alojamiento en hoteles y hospedajes, la alimentación en restaurantes turísticos, el transporte dedicado al turismo, las agencias de viajes, así como tours, guías y actividades recreativas.

De esta forma, los visitantes pagarán menos por estos rubros, lo que podría aumentar la demanda en destinos como playas, montañas y ciudades del país.

Antecedentes de impacto económico en feriados similares

En feriados anteriores con medidas parecidas, el sector turístico ha registrado movimientos significativos. Por ejemplo, durante el feriado extendido de Año Nuevo de 2025 (del 1 al 5 de enero), el gasto turístico alcanzó los 110 millones de dólares, según datos del Ministerio de Turismo. Esta cifra lo convirtió en el período con mayores ingresos por turismo interno en ese año.

Por otro lado, en el feriado por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, del 1 al 4 de noviembre de 2025, se generaron alrededor de 71,6 millones de dólares en gasto turístico, de acuerdo con reportes oficiales del Gobierno.

Medida gubernamental

Esta reducción temporal se enmarca en estrategias para dinamizar la economía local mediante mayor flujo de visitantes nacionales. Los establecimientos turísticos deben aplicar la tarifa indicada en sus comprobantes de venta para cumplir con lo dispuesto en el decreto.

Además, el feriado de cuatro días facilita la planificación de viajes cortos, lo que podría replicar o superar los resultados positivos observados en puentes festivos previos.

Expectativas para el sector

Operadores turísticos esperan un incremento en reservas, especialmente en balnearios y atractivos naturales. El Servicio de Rentas Internas supervisará el cumplimiento, asegurando que solo los servicios calificados apliquen la tarifa reducida.