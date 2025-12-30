COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Gobierno reduce IVA al 8% en servicios turísticos para feriado de Año Nuevo 2026

El decreto aplica específicamente a las actividades definidas en el artículo 5 de la Ley de Turismo.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Decreto presidencial baja tarifa de IVA a 8% durante puente festivo de enero
Decreto presidencial baja tarifa de IVA a 8% durante puente festivo de enero

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

 El presidente Daniel Noboa firmó este martes 30 de diciembre el Decreto Ejecutivo No. 271, que establece la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8% para servicios turísticos durante el feriado de Año Nuevo, del 1 al 4 de enero de 2026. Esta medida busca incentivar el consumo interno y apoyar la reactivación económica del sector.

Servicios que contarán con la rebaja tributaria

El decreto aplica específicamente a las actividades definidas en el artículo 5 de la Ley de Turismo. Los establecimientos registrados deberán emitir facturas con la tarifa reducida durante esos cuatro días. Entre los servicios incluidos figuran el alojamiento en hoteles y hospedajes, la alimentación en restaurantes turísticos, el transporte dedicado al turismo, las agencias de viajes, así como tours, guías y actividades recreativas.

De esta forma, los visitantes pagarán menos por estos rubros, lo que podría aumentar la demanda en destinos como playas, montañas y ciudades  del país.

Antecedentes de impacto económico en feriados similares

En feriados anteriores con medidas parecidas, el sector turístico ha registrado movimientos significativos. Por ejemplo, durante el feriado extendido de Año Nuevo de 2025 (del 1 al 5 de enero), el gasto turístico alcanzó los 110 millones de dólares, según datos del Ministerio de Turismo. Esta cifra lo convirtió en el período con mayores ingresos por turismo interno en ese año.

Por otro lado, en el feriado por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, del 1 al 4 de noviembre de 2025, se generaron alrededor de 71,6 millones de dólares en gasto turístico, de acuerdo con reportes oficiales del Gobierno.

Medida gubernamental

Esta reducción temporal se enmarca en estrategias para dinamizar la economía local mediante mayor flujo de visitantes nacionales. Los establecimientos turísticos deben aplicar la tarifa indicada en sus comprobantes de venta para cumplir con lo dispuesto en el decreto.

Además, el feriado de cuatro días facilita la planificación de viajes cortos, lo que podría replicar o superar los resultados positivos observados en puentes festivos previos.

Expectativas para el sector

Operadores turísticos esperan un incremento en reservas, especialmente en balnearios y atractivos naturales.  El Servicio de Rentas Internas supervisará el cumplimiento, asegurando que solo los servicios calificados apliquen la tarifa reducida.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violencia en Puerto López provoca cancelaciones hoteleras en feriado de Año Nuevo

Calles céntricas de Santo Domingo concentran oferta de artículos alusivos al Fin de Año

Gobierno reduce IVA al 8% en servicios turísticos para feriado de Año Nuevo 2026

Fiscal encargado Leonardo Alarcón se pronuncia sobre investigación contra presidente de la Judicatura , Mario Godoy

Aryna Sabalenka cierra 2025 como número 1 del ranking WTA por segunda temporada consecutiva

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violencia en Puerto López provoca cancelaciones hoteleras en feriado de Año Nuevo

Calles céntricas de Santo Domingo concentran oferta de artículos alusivos al Fin de Año

Gobierno reduce IVA al 8% en servicios turísticos para feriado de Año Nuevo 2026

Fiscal encargado Leonardo Alarcón se pronuncia sobre investigación contra presidente de la Judicatura , Mario Godoy

Aryna Sabalenka cierra 2025 como número 1 del ranking WTA por segunda temporada consecutiva

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violencia en Puerto López provoca cancelaciones hoteleras en feriado de Año Nuevo

Calles céntricas de Santo Domingo concentran oferta de artículos alusivos al Fin de Año

Fiscal encargado Leonardo Alarcón se pronuncia sobre investigación contra presidente de la Judicatura , Mario Godoy

Aryna Sabalenka cierra 2025 como número 1 del ranking WTA por segunda temporada consecutiva

Decomisaron una carreta y terminaron comiendo el ceviche: el video causó el despido de trabajadores municipales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO