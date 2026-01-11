¡Gol agónico de Nkunku! Milan rescata empate 1-1 ante Fiorentina con Estupiñán de titular

El AC Milan , con el ecuatoriano Pervis Estupiñán como titular, empató 1-1 ante la Fiorentina en la jornada 20 de la Serie A 2025/2026 , disputado este domingo 11 de enero de 2026 en el Estadio Artemio Franchi de Florencia, Italia. El resultado permite al equipo rossonero mantener su posición cerca de la cima de la tabla, aunque deja escapar dos puntos importantes en la lucha por el liderato.

Estupiñán volvió a jugar de titular

Milan presentó varias modificaciones en su alineación titular, incluyendo a Estupiñán en el lateral izquierdo dentro de un esquema 3-5-2. El ecuatoriano disputó 60 minutos antes de ser sustituido por Davide Bartesaghi. En la primera mitad, los rossoneri generaron las ocasiones más claras, principalmente a través de Christian Pulisic, quien falló al menos dos oportunidades mano a mano ante el portero David de Gea.

La Fiorentina, que arrancó con intensidad, dominó mejor el segundo tiempo. A los 66 minutos, Pietro Comuzzo anotó el 1-0 de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Albert Guðmundsson.

Pervis Estupiñán recibió una tarjeta amarilla al minuto 53 por una falta sobre Moise Kean, en la que retuvo al delantero y provocó la rotura de su camiseta.

Gol tardío salva al Milan

Justo después de los cambios del Milan, incluyendo la salida de Estupiñán, la Fiorentina amplió su ventaja, pero el equipo lombardo reaccionó en los instantes finales. Al minuto 90, Christopher Nkunku marcó el 1-1 con un potente disparo, rescatando un punto valioso para los visitantes.

El Milan acumula una racha de 18 jornadas sin derrotas en la Serie A, aunque ha sumado varios empates recientes que frenan su avance hacia el liderato.

Estadísticas de Pervis Estupiñán en el AC Milan

El lateral ecuatoriano llegó al club en julio de 2025 procedente del Brighton por 17,8 millones de dólares. Hasta este encuentro, ha participado en 13 partidos con el equipo, registrando una asistencia, tres amonestaciones y una expulsión directa. El Milan ha recibido 13 goles en los encuentros donde Estupiñán ha estado en cancha y ha perdido tres veces.

El equipo rossonero continuará su calendario con visitas y recepciones clave: el jueves 15 de enero enfrentará al Como como visitante, el domingo 18 recibirá al Lecce en San Siro y el 25 de enero visitará a la Roma.