COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Ecuatorianos

Gonzalo Plata en el ojo del huracán: filtran foto en discoteca antes del duelo ante Racing por Libertadores

A pocos días del decisivo partido entre Flamengo y Racing por la Copa Libertadores, una supuesta foto de Gonzalo Plata en una discoteca de Río ha generado controversia en Brasil.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Gonzalo Plata en el ojo del huracán: filtran foto en discoteca antes del duelo ante Racing por Libertadores
Gonzalo Plata en el ojo del huracán: filtran foto en discoteca antes del duelo ante Racing por Libertadores

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

fsalarzar@lamarea.ec

Gonzalo Plata, delantero ecuatoriano del Flamengo de Brasil vuelve a estar en el centro de la polémica. En redes sociales circula una imagen que mostraría al tricolor Plata en una discoteca de Río de Janeiro, apenas días antes del duelo decisivo frente a Racing Club por la semifinal de la Copa Libertadores 2025.

La fotografía, difundida por la cuenta de Instagram @tudosobrecrf, habría sido tomada la noche del sábado 25 de octubre. Sucedió luego de la derrota 1-0 ante Fortaleza por el Brasileirao. En la publicación afirman que el jugador fue visto “aparentemente en una discoteca de Río”, lo que desató una ola de críticas entre los aficionados del Mengão.

El mensaje también recordó que el plantel tuvo día libre el domingo 26, según dispuso el técnico Filipe Luís. Sin embargo, el contexto competitivo ha hecho que muchos hinchas consideren inapropiada la actitud de Plata.

Hinchas se la toman contra Plata

Flamengo atraviesa un momento de presión. La caída ante Fortaleza, equipo que se encuentra en zona de descenso, generó malestar en la hinchada y puso al cuerpo técnico bajo la lupa. La filtración de la imagen de Plata solo agravó el clima interno del ‘Mengão‘.

El extremo ecuatoriano, uno de los refuerzos más destacados del semestre, no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho. Mientras tanto, medios brasileños debaten si la fotografía corresponde efectivamente al último fin de semana, o si la tomaron en otra fecha y la difundieron ahora, justo en un momento de tensión.

El episodio ocurre a tres días del choque ante Racing, previsto para este miércoles 29 de octubre en Avellaneda, Argentina. En el partido de ida, disputado en el Maracaná, el Flamengo se impuso por 1-0, por lo que la serie sigue abierta.

En un momento en el que el ‘Mengão‘ busca su pase a una nueva final continental, cualquier distracción resulta sensible. Por ahora, el caso de Gonzalo Plata sigue generando ruido dentro y fuera del vestuario.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gonzalo Plata en el ojo del huracán: filtran foto en discoteca antes del duelo ante Racing por Libertadores

Enner Valencia rescata al Pachuca con doblete en su visita al Toluca, pero preocupa porque salió lesionado

Entraron a su casa y lo asesinaron en plena madrugada y los vecinos ni se ‘mosquearon’; sucedió en Portoviejo

Participación histórica a la baja en elecciones legislativas de Argentina

Donald Trump anuncia aranceles adicionales del 10% a Canadá tras polémico anuncio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gonzalo Plata en el ojo del huracán: filtran foto en discoteca antes del duelo ante Racing por Libertadores

Enner Valencia rescata al Pachuca con doblete en su visita al Toluca, pero preocupa porque salió lesionado

Entraron a su casa y lo asesinaron en plena madrugada y los vecinos ni se ‘mosquearon’; sucedió en Portoviejo

Participación histórica a la baja en elecciones legislativas de Argentina

Donald Trump anuncia aranceles adicionales del 10% a Canadá tras polémico anuncio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Enner Valencia rescata al Pachuca con doblete en su visita al Toluca, pero preocupa porque salió lesionado

Entraron a su casa y lo asesinaron en plena madrugada y los vecinos ni se ‘mosquearon’; sucedió en Portoviejo

Participación histórica a la baja en elecciones legislativas de Argentina

Donald Trump anuncia aranceles adicionales del 10% a Canadá tras polémico anuncio

Perú mantendrá elecciones generales el 12 de abril de 2026, asegura Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO