Gonzalo Plata llegó con Flamengo a Lima, pero se perderá la final de la Libertadores ante Palmeiras

Flamengo y Palmeiras, los dos gigantes del fútbol brasileño, se encuentran ya en Lima para disputar este sábado 29 de noviembre la final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80 mil espectadores. El ecuatoriano Gonzalo Plata, extremo del Flamengo, llegó con la delegación rojinegra pese a su suspensión por expulsión en la semifinal.

La delegación de Flamengo aterrizó la noche del miércoles en el Grupo Aéreo Número 8, base militar adyacente al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Lo hizo bajo estrictas medidas de seguridad para preservar la privacidad del plantel. Desde allí, el equipo se dirigió directamente a su hotel de concentración en el distrito de Miraflores.

El club rubro-negro, dirigido por Filipe Luís, tiene programados entrenamientos en la Videna, sede de la Federación Peruana de Fútbol, durante los próximos días. La partida desde Río de Janeiro fue un espectáculo de fervor popular: miles de hinchas despidieron al Mengão en el Aeropuerto Internacional Galeão. Allí el entusiasmo derivó en disturbios menores.

Flamengo y Palmeiras en una nueva final continental

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron aficionados encaramados en los techos de los autobuses de la delegación. Aquello refleja la pasión que acompaña al equipo en su búsqueda del cuarto título continental, Esa hazaña lo igualará a Palmeiras, River Plate y Estudiantes como tetracampeón de la competencia más prestigiosa de Sudamérica. Por su parte, Palmeiras fue el primero en arribar a la capital peruana.

El Verdao aterrizó el miércoles por la tarde tras un vuelo desde Porto Alegre, donde cayó 3-2 ante Grêmio en la liga brasileña el martes previo. El Verdao, bajo la dirección de Abel Ferreira, viajó con su plantilla completa, incluyendo a los lesionados Weverton, Paulinho y Lucas Evangelista. Luego se instaló en un hotel en el distrito de San Isidro. Los verdolagas realizarán sesiones de preparación en el estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima.

Gonzalo Plata estaría en la banca o el público

Su clasificación a la final fue épica: tras perder 3-0 en la ida de semifinales ante Liga de Quito, remontaron con un 4-0 en la vuelta en el Allianz Parque, avanzando por 4-3 en el global. El encuentro, entre Flamengo y Palmeiras programado para las 16h00 (hora ecuatoriana), se jugará a partido único en el Estadio Monumental, casa de Universitario de Deportes. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus en Sudamérica.

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos en una final de Libertadores, tras la victoria de Palmeiras por 2-1 en prórroga en 2021 en Montevideo. En lo que va de 2025, Flamengo ha vencido a Palmeiras en sus dos duelos ligueros, posicionándose como líder del Brasileirão. Plata, de 24 años y seleccionado ecuatoriano, se unió al Flamengo en 2025 procedente del Al-Sadd qatarí. Ha jugado 12 partidos en la Libertadores, anotando dos goles.

La final con impacto económico de 75 millones de dólares

Su expulsión ocurrió al minuto 55 de la semifinal de vuelta ante Racing Club el 29 de octubre en Avellaneda, por una jugada controvertida que Conmebol calificó de conducta violenta. La Conmebol le impuso dos fechas de sanción más una multa de 4 mil dólares. El incidente, no revisado por VAR, generó apelaciones del club brasileño, pero la decisión fue ratificada el 15 de noviembre, excluyéndolo de la final y de la primera jornada de la edición 2026.

Plata acompañará al equipo desde la banca o las gradas, según confirmaron fuentes del club en redes sociales. La final genera un impacto económico estimado en 75 millones de dólares para Perú, superando los 62 millones de la edición 2019 en Lima. Se espera la llegada de unos 40 mil turistas extranjeros previstos y ocupación hotelera cercana al 90 por ciento.

Autoridades limeñas han organizado puntos de encuentro para hinchas desde el viernes, con medidas de seguridad reforzadas ante la llegada masiva de aficionados brasileños. Brasil domina la historia reciente de la Libertadores, con 25 títulos, y esta definición consolida su supremacía al coronar al primer tetracampeón nacional. Ambos equipos mantienen sesiones cerradas al público, enfocados en la recuperación física ante el calendario exigente del Brasileirão, donde Flamengo lidera por cuatro puntos