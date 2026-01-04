Gonzalo se viste de Mbappé y el Real Madrid arrolla al Betis antes de la Supercopa

El Real Madrid firmó una victoria contundente frente al Real Betis en el Santiago Bernabéu. El 5-1 confirmó su fortaleza ofensiva y sostuvo la presión sobre el FC Barcelona en LaLiga 2025-2026.

El gran protagonista del partido recayó en Gonzalo García. El delantero de la cantera asumió el rol del ausente Kylian Mbappé y respondió con un triplete que encendió a la grada. También dejó un mensaje institucional: la Fábrica sigue produciendo soluciones inmediatas.

El equipo blanco salió con intensidad. Vinícius Jr lideró el arranque con desborde y atrevimiento por la izquierda, decidido a reconciliarse con el público. Durante varios minutos fue un problema constante para Ortiz, superado en el uno contra uno.

El dominio no se tradujo de inmediato en ocasiones claras. Sin embargo, una falta provocada por Vinícius abrió el camino. Rodrygo ejecutó con precisión y Gonzalo apareció libre para cabecear el 1-0, un tanto que alivió al estadio.

Real Madrid claro dominador

El Betis respondió con cautela ante un entonado Real Madrid. Pellegrini apostó por un bloque bajo y esperó su momento. Lo tuvo Aitor Ruibal, pero Federico Valverde evitó el empate con un cruce decisivo. Thibaut Courtois apenas intervino en una primera parte controlada por los locales.

Tras el descanso, el partido quedó sentenciado. Gonzalo firmó el gol de la jornada con un control de pecho y una volea ajustada desde fuera del área. Fue una acción que recordó al francés ausente. “Intenté definir rápido porque vi el espacio”, explicaría luego el delantero.

El tercer golpe llegó a balón parado. Raúl Asencio, otro producto de la cantera, cabeceó a la red para marcar su primer gol con el primer equipo. El Bernabéu celebró una ventaja que parecía definitiva.

Sin salida para el Betis

El Betis encontró algo de oxígeno. El Cucho Hernández descontó tras una buena jugada colectiva y despertó cierta inquietud. Riquelme y Lo Celso rozaron el gol con sendos disparos al arco del Madrid.

Xabi Alonso ajustó desde el banquillo del Real Madrid. Retiró a Vinícius y a Rodrygo, ambos lejos de su mejor versión en la segunda parte. El equipo recuperó el control con posesión y paciencia.

Gonzalo cerró su noche perfecta con un taconazo preciso. El gesto técnico desató una ovación cerrada cuando fue sustituido. “Aquí siempre te exigen, pero también saben reconocer el esfuerzo”, resumió el canterano.

Fran García puso la guinda. Otro jugador formado en Valdebebas selló la manita y confirmó una victoria coral. El Real Madrid viajará a Arabia Saudí con confianza y argumentos propios para medir la Supercopa de España.