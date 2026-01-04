COMUNIDAD POR USD 1
“Good night. Happy New year”, las palabras de Maduro a su ingreso a las oficinas de la DEA

Nicolás Maduro ingresó a las oficinas de la DEA en Nueva York como parte del procedimiento judicial tras su captura y traslado a Estados Unidos.
Nicolás Maduro llegó este sábado por la noche a las oficinas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York, bajo fuerte custodia federal, como parte de los procedimientos iniciales tras su traslado a territorio estadounidense.

Durante el ingreso a las instalaciones, el presidente venezolano mencionó unas breves palabras en inglés: “Good night. Happy New Year” (“Buenas noches. Feliz Año Nuevo”), según se escuchó en el lugar. La frase fue pronunciada en el marco del operativo de recepción y custodia del mandatario venezolano.

Además, en otro video difundido también difundido por medios internacionales se observa a Maduro bajando del vehículo blindado donde fue trasladado bajo custodia del la DEA. Al descender del vehículo se muestra un poco adolorido de su pie izquierdo. La grabación además muestra por primera vez a la esposa de Nicolás Maduro siendo custodiada por la DEA

Arribo de Maduro a New York

El arribo a la DEA forma parte de las diligencias previas al proceso judicial que enfrenta Maduro en tribunales federales de Nueva York, donde está acusado por cargos vinculados a conspiración narcoterrorista y crimen organizado, de acuerdo con fuentes oficiales estadounidenses.

Las autoridades no brindaron detalles adicionales sobre la duración de su permanencia en las oficinas de la DEA ni sobre los próximos pasos inmediatos, más allá de su presentación ante la justicia federal prevista para los próximos días.

Junto a su esposa

El avión que transportaba al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó cerca de las 17h00 a la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, en Nueva York, tras su detención esta madrugada por parte de Estados Unidos.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, bajaron del avión escoltados por más de una docena de agentes y posteriormente los trasladaron en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York.

