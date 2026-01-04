Google prueba una función para cambiar la dirección de Gmail sin perder datos ni servicios

Google comenzó a probar a finales de 2025 una función que permitirá a los usuarios de Gmail cambiar su dirección principal de correo electrónico, inicialmente en India, con el objetivo de evitar la pérdida de datos y servicios asociados.

Durante años, los usuarios de Gmail que deseaban modificar su dirección de correo electrónico se enfrentaban a una única alternativa: crear una cuenta nueva y migrar manualmente mensajes, archivos y servicios vinculados. Esta limitación afectaba especialmente a quienes abrieron su cuenta en la adolescencia y, con el paso del tiempo, consideraron inapropiado su nombre de usuario original.

Google inicia pruebas

Según información difundida en foros especializados y recogida por el medio tecnológico 9to5Google, Google ha iniciado pruebas de una nueva función que permitirá cambiar la dirección principal sin necesidad de crear una cuenta desde cero. La fase de pruebas se está desarrollando actualmente en India, un mercado habitual para lanzamientos experimentales por su elevada base de usuarios.

La compañía no ha realizado todavía un anuncio oficial global, pero los primeros reportes indican que la función está integrada en el panel de configuración de la cuenta y se desplegará de forma progresiva en otros países.

Funcionamiento del cambio de dirección en Gmail

De acuerdo con la información disponible, los usuarios podrán solicitar un nuevo nombre de usuario siempre que esté disponible. Una vez aprobado, la nueva dirección se convertirá en la principal, mientras que la anterior funcionará como alias.

Esto significa que todos los correos enviados a la dirección antigua se reenviarán automáticamente a la nueva, evitando la pérdida de comunicaciones. Además, se conservarán íntegramente los mensajes, archivos de Drive, fotos, contactos y eventos del calendario, sin necesidad de realizar transferencias manuales.

Otro aspecto relevante es que la dirección original seguirá siendo válida para iniciar sesión en servicios y aplicaciones de terceros ya vinculados a la cuenta, lo que reduce el riesgo de interrupciones en suscripciones, compras o plataformas externas.

Límites y condiciones de la nueva función

Google ha establecido una serie de restricciones para prevenir abusos. Cada usuario podrá cambiar su dirección principal una vez cada 12 meses, con un máximo de tres cambios por cuenta a lo largo de su vida útil. En total, una cuenta podrá tener hasta cuatro direcciones asociadas, incluida la original.

Además, una vez realizada la actualización, no será posible eliminar la nueva dirección principal. La función estará disponible solo para cuentas personales, quedando excluidas las cuentas administradas por empresas, centros educativos o instituciones.

La compañía recomienda que, tras realizar el cambio, los usuarios actualicen su dirección de correo en servicios externos para evitar confusiones futuras, aunque el sistema de alias garantiza la recepción de mensajes.

Qué se puede hacer mientras tanto

Mientras la función se extiende más allá de India, Gmail permite modificar el nombre visible del remitente, aunque no la dirección electrónica. Esta opción está disponible desde el menú de configuración y permite cambiar el nombre que aparece al enviar correos, manteniendo intacta la dirección original.

El proceso consiste en acceder a la configuración de Gmail desde un computador y entrar en “Cuentas e importación”. Posteriormente se debe seleccionar “Editar datos” en la sección “Enviar como” y guardar el nuevo nombre.

La posibilidad de actualizar la dirección de Gmail sin perder información ni servicios representa un avance relevante en la gestión de la identidad digital. Con esta prueba, Google responde a una demanda histórica de los usuarios y sienta las bases para una mayor flexibilidad en el uso del correo electrónico personal.