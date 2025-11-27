COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Guayaquil City apuesta por Gilmar Napa como su arquero para el regreso a Serie A

El elenco ciudadano oficializó la contratación del arquero Napa, quien llega como su primera incorporación para afrontar la temporada 2026 en la Serie A de LigaPro.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Guayaquil City apuesta por Gilmar Napa como su arquero para el regreso a Serie A
El anuncio de Napa se hizo este miércoles 26 de noviembre.
Guayaquil City apuesta por Gilmar Napa como su arquero para el regreso a Serie A
El anuncio de Napa se hizo este miércoles 26 de noviembre.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Guayaquil City inició su planificación para la temporada 2026 con un movimiento clave en su estructura deportiva. El club anunció el fichaje del arquero ecuatoriano Gilmar Napa, quien arriba como su primera incorporación para fortalecer el arco en el retorno a la Serie A.

Napa, de 22 años, pasó por Orense y Emelec antes de cerrar esta nueva etapa profesional. Su nombre generaba expectativa en el entorno eléctrico por su proyección y sus participaciones en la Selección de Ecuador Sub-20, pero aquello no sucedió y firmó actuaciones discretas e incluso cuestionadas por sus aficionados.

El guardameta firmó su contrato y se integrará al plantel ciudadano en las próximas semanas. El Guayaquil City busca sostener su proyecto con futbolistas jóvenes y con recorrido en la liga local.

Guayaquil City retorna a la Serie A

Guayaquil City subió a la Serie A tras una campaña sólida en la categoría de ascenso y la dirigencia considera a Napa un pilar para su nuevo ciclo. “Los grandes proyectos se construyen desde atrás… Y nosotros empezamos por el arco. ¡Bienvenido, Gilmar Napa! Primer refuerzo para la temporada 2026”, publicó el club en sus redes sociales, confirmando la apuesta por el exarquero eléctrico.

El fichaje de Napa llega en un momento clave para el equipo. El City pretende reforzar todas sus líneas con perfiles que aporten estabilidad competitiva en el regreso a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano. El arquero llega con el objetivo de consolidarse definitivamente en la élite local y buscará minutos y continuidad.

Napa ya conoce el ritmo de la Serie A. Sus actuaciones con Orense mostraron su potencial, y en Emelec compitió por el puesto con arqueros experimentados. Ahora, la expectativa recae en su aporte para un plantel que proyecta un 2026 de crecimiento institucional.

La llegada del joven guardameta también responde al plan del club para fortalecer su identidad deportiva. Guayaquil City continuará anunciando más incorporaciones en los próximos días de cara a su planificación para el 2026 y que como todos los clubes, comienza con pretemporada desde enero.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil City apuesta por Gilmar Napa como su arquero para el regreso a Serie A

Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria refuerzan WOW: el futbolista portugués se convierte en nuevo socio

Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne, debuta en Exatlón Estados Unidos y sorprende a fans

Bernardo Cordovez toma las riendas del IESS por decreto del presidente Daniel Noboa

Venezuela retira concesiones a seis aerolíneas, entre ellas Avianca, LATAM, Iberia y GOL tras suspensión de vuelos por alertas de seguridad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil City apuesta por Gilmar Napa como su arquero para el regreso a Serie A

Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria refuerzan WOW: el futbolista portugués se convierte en nuevo socio

Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne, debuta en Exatlón Estados Unidos y sorprende a fans

Bernardo Cordovez toma las riendas del IESS por decreto del presidente Daniel Noboa

Venezuela retira concesiones a seis aerolíneas, entre ellas Avianca, LATAM, Iberia y GOL tras suspensión de vuelos por alertas de seguridad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria refuerzan WOW: el futbolista portugués se convierte en nuevo socio

Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne, debuta en Exatlón Estados Unidos y sorprende a fans

Bernardo Cordovez toma las riendas del IESS por decreto del presidente Daniel Noboa

Venezuela retira concesiones a seis aerolíneas, entre ellas Avianca, LATAM, Iberia y GOL tras suspensión de vuelos por alertas de seguridad

Tasa de desempleo en Ecuador bajó a 3,2% en octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO