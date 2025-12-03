Guillermo Duró confirma la salida del peruano Christian Cueva de Emelec

El mediocampista peruano Christian Cueva rescindió su contrato con Emelec por mutuo acuerdo, informó la mañana de este miércoles el director técnico Guillermo Duró, quien señaló que la decisión obedeció a motivos personales y deportivos del jugador, que no se sentía cómodo en la ciudad.

La confirmación del entrenador

Antes del viaje del plantel eléctrico a Quito para disputar la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador ante Liga de Quito, Duró fue consultado sobre la situación del mundialista con Perú.

“No la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene tal vez las opciones (de ir) a otros clubes y prefirió rescindir el contrato y llegar a un acuerdo con los dirigentes”, explicó el estratega argentino.

Agregó que “él ayer creo que ya arregló su situación”, confirmando que el vínculo quedó disuelto de forma definitiva.

Un paso irregular por el Bombillo

Cueva llegó a Emelec en junio de 2025 como uno de los refuerzos estelares para la segunda etapa de la LigaPro y la Copa Ecuador. Sin embargo, su rendimiento fue irregular, afectado por lesiones y escasa continuidad. Entre LigaPro y Copa Ecuador actuó en 17 compromiso, marcó dos goles y dio tres asistencias.

En los últimos partidos estuvo ausente del once titular y de las convocatorias, lo que alimentaba los rumores sobre su posible salida.

Pese a que la rescisión se veía como una posibilidad, el momento elegido generó sorpresa entre los hinchas azules.

Reorganización inmediata y futuro

Con la salida de Cueva, Emelec pierde a uno de sus mediocampistas creativos justo cuando enfrenta la fase decisiva de la temporada 2025, tanto en el torneo local como en la Copa Ecuador.

El club deberá reorganizar su plantilla sin el peruano, mientras este busca relanzar su carrera en el fútbol de su país, donde ya tendría opciones concretas según manifestó Duró.

La rescisión se concretó de manera amistosa y sin conflictos económicos públicos, permitiendo a ambas partes cerrar el capítulo iniciado hace apenas seis meses.