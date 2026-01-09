Guillermo Duró renueva con Emelec y prepara pretemporada 2026 entre sanciones FIFA y salidas de jugadores

El director técnico argentino Guillermo Duró renovó su contrato con el Club Sport Emelec para la temporada 2026, arribó a Guayaquil con el objetivo de comandar la pretemporada que inicia el lunes 12 de enero, pese a las siete prohibiciones FIFA para inscribir jugadores por deudas pendientes y múltiples salidas del plantel.

Renovación oficial y llegada del DT

Emelec anunció el 8 de enero de 2026 la renovación del contrato de Guillermo Duró como director técnico del primer equipo para la temporada 2026. La confirmación se realizó mediante una publicación en redes sociales del club, ratificando la continuidad del estratega argentino de 57 años, quien asumió el cargo en julio de 2025.

Duró arribó a Guayaquil el mismo 8 de enero para iniciar los trabajos preparatorios. En declaraciones a los medios en el aeropuerto, expresó su compromiso: “Es un club grande, esa es la respuesta. El que no le pone el pecho a esto… Así como vinimos cuando teníamos que salvar del descenso, ahora vamos a poner el pecho y vamos a tratar de ayudar al club en este mal momento. Tardé mucho tiempo en llegar a un equipo grande y voy a defender mi lugar”.

En su etapa inicial durante 2025, dirigió 23 partidos con un balance de 12 triunfos, tres empates y ocho derrotas, lo que contribuyó a la decisión de extender su vínculo.

Planificación de la pretemporada y refuerzos

El entrenador detalló el cronograma inmediato: “El sábado o domingo vamos a empezar con algunos chequeos y el lunes con la pretemporada”. Los chequeos médicos están previstos para el sábado 10 y domingo 11 de enero, con el inicio oficial de entrenamientos el lunes 12 de enero en el polideportivo de Los Samanes.

Respecto al mercado de pases, Duró indicó: “Tenemos que reforzar todas las líneas, salvo el arquero que tenemos al mejor del campeonato”. Agregó que se reunirá con los dirigentes para evaluar la situación y posibles levantamientos de inhibiciones, sin solicitar nombres específicos aún: “Yo no pedí a ningún jugador porque no sé qué va a pasar. Todo lo que sale es influencia de representantes”.

Sobre jugadores específicos, confirmó que Juan Pablo Ruiz cumplió un porcentaje de partidos que activa la opción de compra, y Jaime Ayoví permanecerá un año más. En cuanto a Miller Bolaños, señaló: “Todavía no está incorporado, es una posibilidad. Va a depender de lo que suceda”.

Crisis institucional y salidas

Emelec inicia la temporada 2026 con siete prohibiciones FIFA para inscribir jugadores, derivadas de deudas pendientes con exintegrantes de la plantilla. Esta situación limita la incorporación de refuerzos y complica la planificación.

El club registra salidas masivas de jugadores cuyos contratos finalizaron o no fueron renovados, incluyendo a Christian Cueva, Alexander González, Luis Caicedo, Alfonso Barco, Jaime Ayoví, Diogo Bagüí, Roberto Garcés, Maicon Solís, Jackson Rodríguez, Juan Pablo Ruiz, Facundo Castelli y Jeremy Valverde.

Reacciones de exjugadores

El defensa Dennys Quintero, formado en las divisiones inferiores de Emelec, confirmó que recibió sondeos para regresar pero optó por incorporarse al Llaneros FC de Colombia: “Emelec hoy tiene que sanear muchas cosas y yo lo que quiero es seguir consolidándome en el exterior”.

El venezolano Alexander González publicó en redes sociales: “Vamos emelecistas, reaccionen también. Promesas sin cumplir, equipos ya a vísperas de hacer pretemporada. Y este directorio nos debe aún cinco meses más primas. Nunca encontraron los recursos del año pasado, se fueron muchos trabajadores, están recibiendo dinero de acuerdos pasados y aún no hacen nada. Es tu historia, es tu club”.