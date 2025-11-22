COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Ecuador
Justicia

Guillermo Lasso se defiende luego de que testigo protegido lo vinculó con el asesinato de Villavicencio 

El expresidente Guillermo Lasso negó tener vínculos con el crimen de Fernando Villavicencio, tras acusaciones de testigo protegido.
El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

Marcelo Lasso señaló recientemente al expresidente Guillermo Lasso como uno de los cerebros detrás del asesinato del periodista y político Fernando Villavicencio. Se trata de un testigo protegido de la Fiscalía General del Estado.

Lo hizo en una Corte de Estados Unidos, donde señaló que el crimen del excandidato presidencial habría sido una operación financiada y coordinada, en la que estarían vinculados Guillermo Lasso, Danilo Carrera y Wilmer Geovanny Chavarría, alias ‘Pipo’, líder del grupo delictivo Los Lobos.

Guillermo Lasso niega vínculos con el magnicidio

A través de su cuenta de X, Lasso rechazó las acusaciones del testigo protegido. Aseguró que no permitirá “me arrastren a las cloacas en las que se mueven cómodamente sujetos de esa ralea”.

El exmandatario de Ecuador empezó su comunicado indicando que dichas declaraciones solo buscan desviar la atención en el caso. “Que un delincuente, convicto y confeso, asistente personal del narcotraficante Leandro Norero, quien además afirma que se dedica a hacer declaraciones falsas por miedo, dinero o rebajas carcelarias, aparezca ahora con una amañada declaración -esta vez pretendiendo enlodarme- es solo un burdo intento de desviar la atención, para que se mire a otro lado en la investigación del deleznable asesinato de Fernando Villavicencio”, precisó.

“La verdad desborda semejante falsa narrativa. Empezando porque el falso testigo dice que, ‘de oidas’, dizque sabe que ese asesinato fue orquestado para impedir que se divulgue la fábula llamada El Gran Padrino, cuando esta ya había sido publicada muchos meses antes”, añadió.

Lasso además recordó que durante su Gobierno pidió el respaldo del FBI para investigar el asesinato de Villavicencio, registrado el 9 de agosto de 2023. “Además, siendo presidente de la República, fui yo quien solicitó la colaboración del FBI para que el magnicidio de Fernando Villavicencio sea investigado con independencia”, recalcó.

¿Quién es Marcelo Lasso?

El ecuatoriano Marcelo Lasso tiene un historial delictivo marcado por narcotráfico y tráfico de armas desde 2018. Comerciante de vehículos en Rumiñahui, Pichincha, compartió celda con el narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi.

En 2024, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía y se presentó como “mano derecha” de Norero. Cabe mencionar que al ‘narco’ lo asesinaron en 2022, en prisión.

Como testigo clave en el caso Villavicencio, Marcelo Lasso ha declarado sobre presuntos autores intelectuales. Ha señalado a Xavier Jordán, José Serrano, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga, involucrando a Los Lobos y la guerrilla. (13).

