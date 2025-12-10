Gustavo Petro llama a una salida pacífica con amnistía y transición política en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó este miércoles, que es necesario impulsar una amnistía general y un gobierno de transición en Venezuela. Las declaraciones del primer mandatario colombiano se dieron durante un pronunciamiento oficial en Bogotá. Lo hizo con el objetivo de promover una salida pacífica a la crisis política que atraviesa el país vecino.

El mandatario colombiano sostuvo que la región debe apoyar mecanismos de reconciliación que permitan avanzar hacia un escenario institucional estable en Venezuela. Según su planteamiento, una amnistía general facilitaría la participación de diversos actores políticos. También contribuiría a reducir las tensiones acumuladas tras años de confrontación.

Petro habló de un gobierno de transición

Petro explicó que la propuesta busca garantizar que las partes involucradas cuenten con garantías jurídicas suficientes para iniciar un proceso de diálogo con resultados verificables. El colombiano, reiteró que la estabilidad política en Venezuela es un elemento clave para la seguridad, la movilidad humana y la integración regional. En ese sentido, insistió en la necesidad de respaldar iniciativas multilaterales que promuevan un marco de negociación sostenible.

De acuerdo con el Gobierno colombiano, una transición pactada podría generar condiciones favorables para elecciones con participación amplia y supervisión internacional. Las declaraciones de Petro se producen en un momento de atención diplomática sobre América Latina. Diversos gobiernos han expresado preocupación por la prolongación de la crisis venezolana. Petro subrayó que debe ser parte de un acuerdo amplio que incluya compromisos políticos y garantías de respeto a los derechos fundamentales.

Se debe promover estabilidad en la región

El mandatario colombiano añadió que la propuesta de un gobierno de transición pretende evitar escenarios de confrontación y abrir espacios para la reconstrucción institucional. Según su visión, un esquema transitorio permitiría definir nuevas reglas de juego con acompañamiento internacional, facilitando reformas electorales y fortaleciendo el sistema democrático venezolano.

Analistas han señalado que una iniciativa de transición requeriría acuerdos entre el gobierno venezolano, sectores opositores y actores sociales. También la participación de organismos internacionales que aporten verificación y mediación técnica. Aunque no existe un cronograma definido, la propuesta de Petro se interpreta dentro de los esfuerzos diplomáticos que varios países mantienen para promover estabilidad en la región.

Organismos multilaterales han reiterado que el diálogo sigue siendo la vía para resolver las tensiones políticas en Venezuela. En paralelo, Colombia ha insistido en que su posición se basa en la búsqueda de soluciones pacíficas que reduzcan la polarización y permitan avances en materia humanitaria. Donald Trump por su parte, afirmó a inicios de semana que Nicolás Maduro tiene los “días contados” y Venezuela se dice dispuesta a “luchar”. Trump no descartó una posible invasión terrestre al país suramericano.