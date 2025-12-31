COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
El Caribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó que EE.UU. bombardeó fábrica de cocaína en Venezuela

Fuentes estadounidenses indicaron que el ataque, posiblemente con drones de la CIA, apuntó a un sitio ligado al Tren de Aragua.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó que Estados Unidos bombardeó una fábrica en Maracaibo, Venezuela,
Gustavo Petro, presidente de Colombia criticó al régimen de Venezuela.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó que Estados Unidos bombardeó una fábrica en Maracaibo, Venezuela,
Gustavo Petro, presidente de Colombia criticó al régimen de Venezuela.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó que Estados Unidos bombardeó una fábrica en Maracaibo, Venezuela, presuntamente utilizada para procesar pasta de cocaína. Petro vinculó esta fábrica con actividades del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). La declaración se produjo en la red social X, en el contexto de críticas a las operaciones antidrogas estadounidenses de los últimos días.

Por su parte Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó la destrucción de un muelle usado para el narcotráfico en Venezuela. Trump  no especificó detalles sobre una fábrica de procesamiento. Petro escribió: “Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo. Tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovechan la ubicación en el mar de Maracaibo”.

Presidente de Colombia acusó al ELN

Agregó que el ELN facilita con su narcotráfico una posible “invasión” a Venezuela y criticó ataques a lanchas que transportan cannabis en lugar de cocaína. Por su parte, Trump anunció la destrucción de una instalación portuaria en Venezuela, describiendo una “gran explosión” en un muelle donde se cargan embarcaciones con drogas.

Fuentes estadounidenses indicaron que el ataque, posiblemente con drones de la CIA, apuntó a un sitio ligado al Tren de Aragua. El sitio era usado para almacenamiento y traslado de narcóticos. No se reportaron víctimas ni detalles adicionales sobre el objetivo exacto. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha comentado las afirmaciones específicas de Petro sobre una fábrica de cocaína.

Venezuela no ha emitido pronunciamiento oficial sobre el incidente. Este intercambio ocurre en medio de tensiones regionales por la campaña estadounidense contra el narcotráfico. Esto incluye decenas de ataques a embarcaciones en el Caribe y Pacífico oriental desde septiembre de 2025, con más de 100 muertos reportados. Washington acusa a Venezuela de facilitar rutas de drogas, mientras Caracas denuncia intentos de cambio de régimen.

Supuesta expansión en territorio venezolano

Colombia, principal productor mundial de cocaína, mantiene relaciones complejas con EE.UU. en materia antidrogas. Petro ha criticado repetidamente las operaciones militares unilaterales, cuestionando su efectividad y legalidad, y ha abogado por enfoques alternativos como la regulación de sustancias. El ELN, involucrado en negociaciones de paz con el gobierno colombiano, ha sido señalado por expansión en territorio venezolano.

Para ello controla rutas y laboratorios según informes de organizaciones como InSight Crime. La declaración de Petro resalta preocupaciones sobre la presencia de grupos armados colombianos en Venezuela y el impacto de políticas antidrogas agresivas en la región. Autoridades estadounidenses mantienen que las acciones buscan interrumpir flujos de narcóticos hacia su territorio.

