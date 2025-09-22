Gustavo Quinteros asume como DT de Independiente hasta el 2026

El argentino Gustavo Quinteros, de 60 años, fue presentado este lunes 22 de septiembre de 2025 como nuevo director técnico de Independiente, firmando contrato hasta diciembre de 2026 para reemplazar a Julio Vaccari y revertir la racha sin victorias del equipo en el Torneo Clausura.

Quinteros firmó su vínculo el viernes 19 de septiembre, pero su presentación oficial se realizó este lunes, tras el empate 1-1 ante San Lorenzo dirigido por interinos Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio. El DT, nacido en Cafferata, Santa Fe, llega tras un paso por Gremio de Porto Alegre, donde dirigió 18 partidos en 2025 antes de ser despedido en abril. Previamente, en 2024, conquistó el título del fútbol argentino con Vélez Sarsfield.

Entrenador resalta a Independiente

En su conferencia, Quinteros enfatizó la grandeza del club. «Lo que me sedujo es que Independiente es un club grande. Tal vez la llegada no se dio en el momento que todos los entrenadores queremos, que es a comienzos de la temporada, hay buen plantel y con buenos jugadores podemos comenzar un proceso que nos dé buenos resultados». Indicó que evaluará el juego del equipo: «El análisis uno lo puede hacer desde las características que uno ve, la forma de juego».

El entrenador priorizará la confianza: «Creo que hay que devolverle la confianza a los jugadores, recuperar individualmente esa confianza para que cada jugador pueda dar el máximo. Antes se resolvían mucho mejor». Agregó: «Se puede con trabajo, sobre todo la parte anímica y buscar las herramientas para mejorar lo anímico. Con la calidad que tiene los jugadores, lo pueden hacer mejor».

Trayectoria en Ecuador y retorno a Argentina

Quinteros acumula dos etapas clave en Ecuador. Entre 2012 y 2015, dirigió a Emelec en 155 partidos, logrando los títulos de 2013 y 2014. Su éxito lo llevó a la Selección de Ecuador en marzo de 2015, donde permaneció hasta septiembre de 2017. Participó en las Eliminatorias para Rusia 2018, destacando la victoria 2-0 ante Argentina en Buenos Aires en 2015. Ecuador finalizó séptimo y no clasificó, lo que motivó su salida.

Tras Ecuador, Quinteros dirigió a Bolivia (2019-2023), Cerro Porteño (2023) y Vélez. Su regreso a Argentina, casi un año después de dejar el país sudamericano, responde al llamado de Independiente, que acumula nueve partidos sin triunfos en el Clausura, ubicándose último en la Zona B con cuatro puntos. El equipo quedó eliminado de Copa Argentina ante Belgrano y de Sudamericana por sanción de Conmebol.

En la Tabla Anual, Independiente no clasifica a torneos internacionales 2026. Quinteros ve potencial: «Independiente por momentos salía bien, llegaba a mitad de campo y se perdían pases que antes no pasaba. Esas fallas son por la falta de confianza que han perdido individualmente».

Planes para el debut y el proceso

El debut de Quinteros será el domingo 28 de septiembre en el clásico de Avellaneda ante Racing, en el Estadio Presidente Perón. «Cuando decidí venir no pensé en el partido que me podía tocar, pensé en formar un equipo para conseguir un título. Nos tocó Racing, es un clásico, es un equipo complicado como cualquier otro en el fútbol argentino».

Aseguró: «Jugar el clásico puede ser una oportunidad enorme para el jugador para revertir el momento. Todos los días vamos a tener charlas individuales y grupales para poder darle al jugador la confianza». Sobre su estilo: «Tenemos una idea clara de juego y con características de jugadores que al analizar el plantel me dio la seguridad para iniciar este proceso ahora».

Explicó: «Es importante que para que esa metodología de juego sea plasmada en el campo se necesita jugadores con confianza, tiempo de trabajo. Ojalá lo podamos hacer en estos días, en estas semanas, que ellos incorporen esta idea de juego. No pienso hacer demasiados cambios. Si les metés demasiados cambios podés confundir mucho más».

Enfoque en lo anímico y juveniles

Quinteros iniciará con lo psicológico: «La idea que tenemos es comenzar la semana trabajando la parte anímica. Ellos se tienen que dar cuenta que le vamos a pedir cosas que ellos hacían muy bien». Mencionó fortalezas: «Defender mejor en pelota parada, hay jugadores que patean bien, que cabecean bien».

Sobre juveniles: «Los juveniles tienen que empezar a participar cuando el equipo esté en un ámbito positivo, no darle la total responsabilidad a un chico del club. Terminan siendo muy importantes porque ellos tienen el sentido de pertenencia que no tiene ninguno». Planea consultar a predecesores: «Siempre hablamos con nuestros colegas que estuvieron. No lo hice todavía, pero voy a buscar la manera en la que él esté dispuesto para hablar de Independiente».

Sus metas: «Quería formar un equipo para ser campeón, poniéndose un objetivo grande para crecer en busca de ese objetivo. Pensar en grande para crecer. Independiente es un equipo grandísimo que debería pelear todos los años. Intentaremos convencer a los jugadores que esto es posible». Pidió apoyo: «A toda la hinchada le pido paciencia, mucho apoyo para todos los jugadores, para el Cuerpo Técnico y para toda la gente del club, que juntos vamos a llevar a Independiente otra vez a lo más alto».

El Torneo Clausura 2025, con 28 equipos en zonas, avanza con Independiente buscando playoffs. Quinteros, formado en Newell’s y con carrera en Bolivia (Mundial 1994), regresa con experiencia para revitalizar al Rey de Copas.