Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Asia

Hallado el cuerpo de una niña presuntamente víctima del hundimiento del barco de los españoles desaparecidos

Autoridades indonesias confirmaron el hallazgo del cuerpo de una niña que correspondería a una menor española desaparecida tras el hundimiento de una embarcación en Labuan Bajo.
Imagen del dispositivo de rescate en Indonedia. REMITIDA / HANDOUT por IMAGEN FACILITADAS POR FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/12/2025
El Diario

Redacción ED.

Las autoridades de Indonesia anunciaron este lunes el hallazgo del cuerpo de una niña de doce años que correspondería a una de las menores españolas desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación turística en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo, mientras continúan las operaciones de búsqueda de otras personas.

La Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia informó que el cuerpo fue localizado por el Equipo Conjunto de Búsqueda y Rescate en aguas cercanas a la isla de Padar, dentro del área de Labuan Bajo, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El organismo comunicó el hallazgo a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Según la información oficial, el cuerpo correspondería presuntamente a una de las víctimas del hundimiento del barco a motor Putri Sakinah, ocurrido días atrás mientras la embarcación navegaba con turistas a bordo. Las autoridades no han confirmado de manera definitiva la identidad, a la espera de los resultados forenses.

El cuerpo fue trasladado al Hospital Regional de Komodo, donde se realizan los procedimientos de identificación forense. La agencia indicó que la familia de la menor ha acompañado el proceso médico para confirmar oficialmente la identidad.

Ubicación del hallazgo y detalles del operativo por parte de autoridades de Indonesia

El jefe de la oficina de Maumere y coordinador del operativo de búsqueda, Fathur Rahman, precisó que el cuerpo fue encontrado a aproximadamente una milla náutica del punto donde se sospecha que ocurrió el hundimiento de la embarcación.

En la misma línea, el jefe de la Subdirección de Operaciones de la oficina de búsqueda y rescate, Asfan Dulhasan, señaló que, de acuerdo con las primeras observaciones, el cuerpo correspondería a “una niña pequeña, de aproximadamente doce años”, dato que coincide con la edad de una de las menores desaparecidas.

El hallazgo fue realizado por residentes locales, quienes notificaron de inmediato a las autoridades. Posteriormente, el equipo conjunto se trasladó al lugar para proceder con el levantamiento del cuerpo y su traslado bajo los protocolos establecidos.

Ampliación del área de búsqueda

El descubrimiento se produjo el primer día de ampliación del área de búsqueda, una medida adoptada por las autoridades ante la persistencia de personas desaparecidas. De acuerdo con los reportes oficiales, las operaciones continuarán durante la semana.

Hasta el momento, las autoridades mantienen la búsqueda de tres personas: Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, de 44 años, y dos menores, uno de ellos hijo del propio Martín y otro hijo de su pareja, Andrea Ortuño.

Ortuño fue rescatada con vida, junto a otra de sus hijas, tras el hundimiento. Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre su estado de salud, señalando que la prioridad sigue siendo la localización de los desaparecidos.

Contexto del hundimiento

La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, un destino que en los últimos años ha registrado un aumento de visitantes europeos, especialmente en zonas turísticas como Labuan Bajo y el Parque Nacional de Komodo.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) indicó que el hundimiento se habría producido debido a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas. Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia, lo que dejó al barco vulnerable antes de ser golpeado por el oleaje y comenzar a hundirse.

Las autoridades indonesias reiteraron que la información será actualizada conforme avancen las labores de búsqueda y los procesos de identificación oficial.

