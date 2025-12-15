Hallado muerto en su casa de Los Ángeles el cineasta Rob Reiner y su mujer

El domingo 14 de diciembre de 2025 alrededor de las 15h30 h en Brentwood, Los Ángeles (California, EE. UU.), el cineasta Rob Reiner (78) y su esposa Michele Singer Reiner (68) fueron encontrados sin vida en su residencia, en un suceso que la Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga como un aparente homicidio, tras la llamada de emergencia recibida por los bomberos locales

Hallazgo y respuesta de emergencia

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) respondió a una llamada de emergencia médica al bloque 200 de Chadbourne Avenue, en el vecindario de Brentwood, alrededor de las 15h38 (hora local) y encontró a dos personas fallecidas en el interior de la residencia. Las edades coincidían con las del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner.

La LAPD informó que la escena fue asumida de inmediato por su División de Robos y Homicidios, que está a cargo de las pesquisas. Aunque la investigación sigue en curso, las autoridades han descrito el caso como un presunto homicidio. No se ha identificado públicamente a ningún sospechoso ni se han realizado detenciones oficiales.

Según reportes de medios estadounidenses, los cuerpos presentaban heridas compatibles con arma blanca, aunque las causas oficiales de la muerte aún deben ser determinadas por el Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles. La identidad completa y la certificación de las causas del deceso están pendientes de confirmación oficial.

Investigación policial y procedimiento forense

Las autoridades del LAPD han señalado que detectives especializados en homicidios están reuniendo evidencia en la escena y entrevistando a posibles testigos y familiares. La investigación permanece activa y todavía no se ha divulgado información adicional sobre posibles motivos o circunstancias precisas del incidente.

Los investigadores esperan obtener resultados preliminares del examen forense, que podría proporcionar detalles sobre la causa y la hora exacta de las muertes. El forense determinará si hubo participación de terceros y los mecanismos específicos de las heridas. La policía ha indicado que por el momento ningún sospechoso ha sido buscado públicamente por la investigación.

Perfil de las víctimas y contexto profesional

Rob Reiner

Rob Reiner fue una figura destacada en la televisión y el cine estadounidense. Nacido el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, Reiner ganó reconocimiento inicialmente como actor, especialmente por su papel de Michael “cabeza de carne” Stivic en la serie Todo en familia. Posteriormente, consolidó una carrera cinematográfica exitosa como director, con títulos notables como Esto es Spinal Tap, Quédate a mi lado, La princesa prometida, Cuando Harry conoció a Sally… y Algunos buenos hombres.

Además de su labor artística, Reiner fue activista político y social, participando en campañas públicas y defendiendo diversas causas en Estados Unidos. Su trayectoria abarcó más de cinco décadas en la industria del entretenimiento, tanto frente como detrás de las cámaras.

Michele Singer Reiner

Michele Singer Reiner, esposa de Rob Reiner desde 1989, trabajó como fotógrafa y productora. Su carrera incluyó proyectos creativos y colaboraciones en ámbitos relacionados con la imagen y la producción audiovisual, además de su implicación en actividades culturales junto a su esposo.

Reacciones oficiales

Autoridades y funcionarios locales han emitido declaraciones respecto a la muerte de la pareja. El alcalde de Los Ángeles, así como diversos representantes estatales, han expresado su reconocimiento por las contribuciones culturales de Reiner, aunque no han agregado detalles investigativos y han pedido respeto por el proceso en curso. La investigación continúa y los detalles oficiales se actualizarán conforme avancen las diligencias policiales.