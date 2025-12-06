Hallan el cuerpo de una mujer en un carrito de compras en Sao Paulo y buscan a un sospechoso

La Policía Civil de Sao Paulo investiga la muerte de Angélica Alves Camargo, de 43 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un carrito de compras abandonado en una calle de Vila Formosa, en la zona este de la ciudad. El hallazgo ocurrió luego de que un vecino intentara interceptar a un hombre que empujaba el carrito cubierto, creyendo que se trataba de un robo de bicicletas. El sospechoso huyó al verse descubierto y es buscado por las autoridades.

El caso quedó bajo la responsabilidad del Departamento de Homicidios y de Protección a la Persona (DHPP), que trabaja en la identificación formal del presunto implicado y en el esclarecimiento de las circunstancias del crimen.

No llevaba una bicicleta en el carrito de compras sino un cuerpo

De acuerdo con reportes de la prensa brasileña, un profesor permanecía en vigilia en el sector tras una secuencia de robos de bicicletas. En ese contexto, observó a un hombre empujando un carrito cubierto e intentó detenerlo, pensando que llevaba objetos sustraídos.

La situación cambió cuando el sospechoso abandonó el carrito en plena vía y escapó corriendo. Al revisar el contenido, el vecino encontró el cuerpo de una mujer envuelto en materiales de cobertura, lo que activó el protocolo policial.

Las autoridades indicaron que la evidencia audiovisual del sector es clave para establecer la trayectoria del sospechoso y reconstruir el momento en que desplazaba el carrito de compras por la calle.

“Cicatriz”, principal sospechoso

Vecinos identificaron al hombre que transportaba el carrito por el apodo de “Cicatriz”, debido a marcas visibles en su rostro. La Policía lo considera principal sospechoso al menos por la ocultación del cadáver, mientras se determina su eventual participación directa en el homicidio.

Testigos señalaron que al sujeto lo vieron días antes en compañía de dos mujeres, una de ellas presuntamente la víctima que transportaba en el carrito de compras. Esa información forma parte de los elementos que el DHPP analiza para solicitar medidas judiciales.

Una cámara de seguridad captó imágenes del hombre con el carrito, material que ya está en manos de los investigadores.

Un caso en medio de cifras preocupantes

El crimen se conoce en un momento en que São Paulo registra un incremento sostenido de feminicidios en 2025. Datos oficiales divulgados por la prensa brasileña señalan que entre enero y octubre la ciudad contabilizó 53 feminicidios, superando el registro de 51 reportado en todo 2024 y marcando el nivel más alto de la serie histórica reciente.

En el conjunto del estado, el número llegó a 207 casos en el mismo período, frente a 191 en 2024, un incremento de alrededor de 8%.

Las autoridades no han confirmado aún si la muerte de Angélica Alves Camargo es o no feminicidio, una determinación que dependerá del avance de la investigación y de los informes periciales.