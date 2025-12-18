Hallazgo clave en el caso Mario Pineida: Localizan motocicleta utilizada en el ataque sicario

La trágica muerte del futbolista ecuatoriano Mario Pineida, registrada la tarde de miércoles 17 de diciembre, tiene en conmoción la ciudadanía. Junto a él, también murió una mujer, de nacionalidad peruana.

El doble crimen ocurrió aproximadamente a las 16h00, en el sector Samanes 4 de Guayaquil. Según informes policiales, sujetos desconocidos dispararon repetidamente, terminando con la vida de la pareja de forma inmediata y dejando herida a la madre del deportista.

Hallan vehículo involucrado en el sicariato de Mario Pineida

Durante la madrugada de este jueves, las unidades de inteligencia de la Policía Nacional reportaron la localización de una de las motocicletas que habría sido utilizada por los sicarios.

El vehículo fue abandonado en el sector de Las Orquídeas, también en el norte de la urbe porteña. Hasta el corte informativo de las 06h00, las autoridades confirmaron que no existen personas detenidas por este doble crimen. Sin embargo, se mantienen operativos de búsqueda y revisión de cámaras de seguridad en la zona.

En la escena del crimen, ubicada en los exteriores de una carnicería donde las víctimas planeaban comprar una pierna de chancho, agentes de Criminalística recolectaron alrededor de 17 restos de bala.

La madre de Pineida, quien acompañaba a la pareja en ese momento, resultó lesionada durante la ráfaga de disparos. Los reportes médicos indican que se encuentra estable y fuera de peligro.

Acompañante de Mario Pineida había recibido amenazas

A la segunda víctima mortal la identificaron como Guisella Fernández Ramírez, de 39 años. De nacionalidad peruana, Fernández se dedicaba a la actividad comercial como propietaria de un negocio de venta de celulares y accesorios en el sector de La Bahía, en el centro de Guayaquil.

Fuentes policiales preliminares indican que la mujer habría sido objeto de amedrentamientos previos. La Fiscalía analiza este dato para establecer si el ataque iba dirigido específicamente contra ella o contra el futbolista.

Las autoridades trasladaron los cuerpos de ambos al centro forense, alrededor de las 19h00 del miércoles.

Situación de inseguridad en Guayaquil

Este suceso ocurre en un contexto de persistente violencia criminal en la zona urbana de Guayaquil. El sector de Samanes 4, donde se produjo el ataque, es una zona residencial y comercial de alto tráfico. La utilización de motocicletas para ataques selectivos sigue siendo el patrón predominante reportado por las autoridades en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

La Policía Nacional ha desplegado equipos especializados para rastrear la ruta de escape de los sospechosos a partir del punto de hallazgo de la motocicleta en Las Orquídeas.

Se espera que en las próximas horas se brinde una rueda de prensa oficial para actualizar el estado de las investigaciones y confirmar si existen grabaciones que permitan identificar a los responsables. (13).