Hallazgo macabro en Guayaquil: Encuentran sin vida a abogada desaparecida, su hija está detenida

La desaparición de la abogada Martha Solís, reportada hace casi dos semanas, culminó en un macabro hallazgo la noche del jueves 16 de octubre en Sauces 9, al norte de Guayaquil. El cuerpo de la mujer estaba desmembrado dentro de su propia vivienda, en un suceso que ha conmocionado a la ciudad, una de las urbes ecuatorianas con mayor número de muertes violentas en lo que va de 2025. Como resultado de las primeras investigaciones, la policía detuvo a su hija y se encuentra bajo custodia fiscal.

La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación formal por el presunto asesinato de la abogada Martha Cecilia Solís Cruz, de 49 años. El informe policial detalla que los restos se encontraban en el interior de una lavadora y un tacho plástico, dentro del domicilio que compartía con su hija. Este hallazgo se produjo tras una alerta recibida por el ECU-911, que movilizó a los agentes hasta el condominio de Sauces 9, donde vecinos habían reportado un fuerte olor.

Detalles del hallazgo en Guayaquil y la investigación en curso

La primera alerta se reportó a las 20:16 del jueves. Al llegar al lugar, los agentes policiales confirmaron la presencia de un «cuerpo desmembrado en unas fundas» en el área de lavandería de la vivienda. A la víctima la dentificaron como Martha Cecilia Solís Cruz, cuya desaparición había sido denunciada el pasado 5 de octubre.

En el domicilio, las autoridades encontraron una serie de indicios que ahora forman parte de la investigación. Entre los elementos levantados por personal de Criminalística se incluyen:

Un teléfono celular

Una laptop color plomo

Una envoltura color blanco

Una tarjeta bancaria

Siete cuchillos

Una sierra eléctrica

Una moledora eléctrica color amarillo

Una podadora manual

Un machete

Dos hisopados

Estos elementos se analizarán dentro de las investigaciones forenses para determinar su relevancia en el caso.

La hija de la víctima, principal sospechosa

Al momento del descubrimiento del cuerpo, la hija de la abogada, identificada como Andreína L. S., se encontraba en la casa y fue inmediatamente trasladada a la Fiscalía para rendir su versión. Horas después, el Ministerio Público confirmó su detención. «Andreína L. S., hija de la víctima, fue detenida. Su situación jurídica se resolverá en las próximas horas», informó la Fiscalía, indicando que su situación legal se definirá en las próximas audiencias.

El crimen ha causado una profunda conmoción entre los habitantes de Sauces 9, donde Martha Solís era una figura conocida en el barrio. Las autoridades han anunciado que, como parte de la investigación, se revisarán las cámaras de seguridad del sector y se explotará la información contenida en el teléfono celular de la víctima, buscando reconstruir los últimos momentos de la abogada y esclarecer los hechos que llevaron a su trágico deceso.