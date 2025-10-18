Hamás entrega restos de rehén a la Cruz Roja en cumplimiento parcial del acuerdo con Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregó este viernes 17 de octubre por la noche los restos de un rehén a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza, con el fin de que fueran trasladados a las autoridades israelíes.

La entrega forma parte del acuerdo de intercambio de prisioneros firmado la semana pasada entre Israel y Hamás tras la entrada en vigor de un alto el fuego, luego de la ofensiva israelí iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Entrega de restos y cumplimiento del acuerdo

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, indicó que ya procedería a entregar “el cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza”. Esto, como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros.

Por su parte, el Ejército de Israel confirmó que la Cruz Roja recibió el ataúd del rehén y que se dirigía hacia las tropas israelíes en un punto del sur de la Franja de Gaza. Las autoridades insistieron en que Hamás debe respetar el acuerdo y realizar todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos.

Declaraciones de Hamás y compromiso con el alto el fuego

Durante el acto, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, aseguró que la entrega del cuerpo demuestra que el grupo “mantiene su compromiso de implementar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza”.

Asimismo, Qasem indicó que Hamás seguirá trabajando para completar el proceso de intercambio de prisioneros. Aunque insistió en que Israel debe cumplir con el acuerdo y cesar sus “violaciones”, incluyendo las limitaciones a la entrada de ayuda humanitaria.

Recepción por Israel y protocolo militar

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la recepción de los restos por parte de la Cruz Roja. Estos ya fueron entregados a una unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) dentro de Gaza.

El féretro será trasladado próximamente a Israel, donde se realizará una ceremonia militar dirigida por un rabino de las FDI. Esto, antes de su traslado al Centro Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Salud para su identificación. Una vez finalizado el proceso, se notificará formalmente a la familia del rehén.

Cumplimiento parcial del acuerdo de intercambio

El acuerdo entre Israel y Hamás exigía la entrega de 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras el alto el fuego. El plazo venció el lunes reciente. Hasta la fecha, Hamás ha liberado a 20 rehenes vivos y entregado los restos de nueve o diez de los 28 fallecidos, según las fuentes oficiales.

La milicia palestina señaló que ya devolvió los cadáveres a los que tuvo acceso. Mientras, que la recuperación de los restantes requiere de un “equipo especializado” para extraerlos de entre los escombros. Estados Unidos ha reconocido que Hamás necesitaría más tiempo para completar esta labor.

Contexto de la ofensiva israelí

El Ejército israelí inició la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023, dejando hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos según las autoridades de Gaza controladas por Hamás. Aunque se teme que la cifra sea mayor, debido a cadáveres aún no recuperados en zonas recientemente replegadas por las tropas israelíes.