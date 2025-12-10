¿Has probado estas tortitas de yuca? Su sabor sorprende por su sencillez

Las tortitas de yuca, un plato tradicional ampliamente consumido en Latinoamérica, se preparan con pocos ingredientes y se elaboran en hogares y cocinas locales para aprovechar este tubérculo que, según expertos culinarios, ofrece importantes beneficios nutricionales.

Un tubérculo versátil y nutritivo

La yuca es un tubérculo originario de Sudamérica, donde se cultiva de forma extendida y forma parte de múltiples preparaciones culinarias. Este alimento es reconocido por su versatilidad en la cocina y por los beneficios nutricionales que aporta a la dieta cotidiana.

Como producto vegetal, la yuca no contiene gluten, lo que la convierte en una opción apropiada para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Además, no posee colesterol y ofrece un perfil nutricional comparable al del camote o la batata, siendo rica en hidratos de carbono complejos, baja en grasas y fuente de vitamina C y vitaminas del grupo B.

Su capacidad para adaptarse tanto a preparaciones dulces como saladas es uno de los motivos por los que ha logrado una presencia constante en cocinas de diferentes países. Las tortitas de yuca son una muestra de esta versatilidad, pues requieren pocos ingredientes y un tiempo breve de elaboración.

Ingredientes básicos para la receta

Para la preparación de las tortitas se emplean solo cuatro ingredientes principales. La receta tradicional utiliza yuca, queso fresco rallado, aceite vegetal y azúcar, a lo que se suma una pequeña cantidad de soda para mejorar la textura de la mezcla.

Ingredientes:

1 libra de yuca

1 cucharadita de soda

1 taza de queso fresco rallado

Aceite vegetal (cantidad necesaria para freír)

(cantidad necesaria para freír) ½ taza de azúcar

Estos elementos son de fácil acceso en mercados y tiendas locales, lo que contribuye a la continuidad de la receta en distintos países latinoamericanos. La yuca, en particular, es un ingrediente económico que se conserva bien y permite diversas técnicas de cocción.

Preparación paso a paso

La elaboración comienza con el pelado de la yuca, retirando la cáscara externa para obtener la pulpa blanca. Luego se procede a rallarla por el lado fino del rallador, paso que permite obtener una textura suave y homogénea.

Una vez rallada, la yuca se coloca en un tazón donde se integran la soda y el queso fresco rallado. La mezcla debe unificarse hasta formar una masa que pueda moldearse fácilmente con las manos. A partir de esta masa se forman pequeñas tortitas, procurando que tengan un grosor uniforme para lograr una cocción pareja.

Las tortitas se fríen en una sartén con aceite caliente durante aproximadamente dos minutos, o hasta obtener un color dorado por ambos lados. Este proceso debe realizarse con cuidado para evitar que la mezcla se queme o se deshaga.

Tras la fritura, se recomienda colocarlas sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. El paso final consiste en espolvorearlas con azúcar, lo que añade un toque dulce y complementa la textura crujiente exterior con la suavidad interior característica de la yuca.

Un plato tradicional que se mantiene en el tiempo

Las tortitas de yuca son parte de un conjunto de preparaciones que mantienen vigencia en la gastronomía regional gracias a su sencillez y su capacidad para adaptarse a gustos variados. Este plato suele consumirse como merienda, acompañamiento o postre, dependiendo del país y del contexto culinario.

La presencia de ingredientes básicos como la yuca y el queso, junto con técnicas de cocción tradicionales, ha permitido que esta receta se transmita entre generaciones. Además, su preparación rápida y accesible favorece su incorporación a la vida cotidiana de los hogares.

El aprovechamiento de este tubérculo también responde a su disponibilidad en zonas tropicales y subtropicales, donde forma parte de la agricultura local. Esto ha impulsado su consumo y la creación de múltiples recetas derivadas, entre ellas las tortitas, que combinan sabor, practicidad y valor energético.