¿Hay reducción al presupuesto de las universidades de Manabí? Así quedan las asignaciones para el 2026

El análisis detallado del Presupuesto 2026, enviado por el Ejecutivo al Legislativo, muestra un escenario de contrastes significativos para la educación superior en la provincia de Manabí. Las cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas revelan situaciones dispares para las cuatro principales Instituciones de Educación Superior (IES) de la región, desmintiendo tanto la narrativa de un recorte generalizado como la de un aumento universal.

1. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM): El mayor incremento

La ULEAM se posiciona como la gran beneficiaria en la provincia y una de las instituciones más fortalecidas a nivel nacional.

Codificado 2025: USD 72.798.847,13

Proforma 2026: USD 81.340.621,92

Variación: Un aumento contundente de USD 8.541.774,79 (+11,73%). Este incremento coloca a la ULEAM entre las cinco universidades con mayor presupuesto de todo el país para el próximo año fiscal.

2. Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM): Crecimiento porcentual récord

La universidad con sede en Jipijapa registra el crecimiento porcentual más alto de la provincia, fortaleciendo su capacidad operativa.

Codificado 2025: USD 29.694.580,85

Proforma 2026: USD 38.218.544,31

Variación: Un aumento de USD 8.523.963,46 (+28,71%).

3. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (ESPAM): El recorte más drástico

La situación es crítica para la ESPAM MFL, que enfrenta una severa disminución de recursos que compromete su planificación.

Codificado 2025: USD 25.119.056,18

Proforma 2026: USD 21.227.578,79

Variación: Una reducción de -USD 3.891.477,39 (-15,49%).

4. Universidad Técnica de Manabí (UTM): Ligera reducción técnica

Los datos comparativos del documento oficial (Codificado vs. Proforma) muestran una leve disminución técnica para la UTM, aunque la percepción institucional es diferente.

Codificado 2025: USD 59.672.014,44

Proforma 2026: USD 59.554.880,37

Variación: Una reducción de -USD 117.134,07 (-0,20%).

El debate en redes: Rector y asambleístas chocan por las cifras

La publicación de estas cifras generó una inmediata reacción en la esfera pública, protagonizada por el rector de la UTM y dos legisladoras manabitas de bancadas opuestas.

Santiago Quiroz Fernández, rector de la Universidad Técnica de Manabí, utilizó su cuenta en la red social X para proyectar una visión optimista. “Para 2025, la #UTM recibió $56,62 millones (codificados en $59,67 millones) y en la #PGE2026 se proyecta una asignación de $59,55 millones, lo que representa un incremento como resultado del desempeño alcanzado en la fórmula de distribución de recursos”, escribió Quiroz. El académico destacó que la universidad ha sobresalido en indicadores de calidad, producción científica y vinculación, beneficiando a más de 40.000 estudiantes. “Desde la #UTM daremos continuidad a la creación de nuevas oportunidades”, aseguró, llamando a fortalecer el modelo de asignación para que responda mejor al contexto territorial.

Confrontación en redes por el Presupuesto General del Estado

Sin embargo, la lectura política fue mucho más confrontativa. Gabriela Molina, asambleísta de la Revolución Ciudadana, calificó la proforma como “otro golpe a Manabí”. En su cuenta de X, denunció: “Reducen el presupuesto de nuestras universidades. USD 117.134 menos a la @UTMManabi y casi USD 4 millones menos a la @espammfloficial”. Molina amplió su crítica al gobierno nacional, acusándolo de despilfarrar “cerca de USD 800 millones” en bonos con fines “politiqueros” mientras recorta USD 169 millones a la universidad pública a nivel nacional. “Esta reducción se traduce en menos becas, menos investigación y casi nula inversión”, sentenció, citando a Juan Montalvo para criticar la pasividad ante lo que considera una injusticia.

La respuesta del oficialismo llegó a través de Valentina Centeno, asambleísta de la bancada de gobierno (ADN). Citando directamente la publicación del rector Quiroz, Centeno refutó a su colega: “Gabriela, no le mientas a los manabitas. Tanto a la UTM, ULEAM y UNESUM se les aumenta el presupuesto”. La legisladora intentó posicionar la narrativa de que la gestión gubernamental está fortaleciendo a la educación superior de la provincia, apoyándose en la interpretación de las autoridades universitarias afines.

La realidad de los datos del Ministerio de Finanzas da la razón parcial a ambas partes: Molina acierta en los recortes a la UTM y ESPAM, mientras que Centeno tiene sustento en los aumentos a ULEAM y UNESUM.

Top 5: Las universidades con mayor presupuesto en 2026

A nivel nacional, el ranking de asignaciones sufre cambios importantes. La Universidad Central pierde el primer lugar en favor de la Universidad de Guayaquil, si se considera la reducción que sufre la primera.

Universidad Central del Ecuador: USD 137.925.858,58 (Pese a una reducción de -USD 15,5 millones). Universidad de Guayaquil: USD 134.261.342,57 (Incremento de +USD 140 mil). Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL): USD 93.088.977,05 (Incremento de +USD 10,1 millones). Universidad de Cuenca: USD 81.552.774,05 (Reducción de -USD 11,4 millones). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM): USD 81.340.621,92 (Entra al top 5 tras su incremento).

Alerta Nacional: 18 Universidades con reducción presupuestaria

El documento oficial confirma que 18 instituciones públicas experimentarán recortes en comparación con su presupuesto codificado de 2025. La lista completa y corregida es: