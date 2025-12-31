Helen Arteaga, nacida en Ecuador, asumirá la Vicealcaldía de Salud de Nueva York

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el nombramiento de la doctora Helen Arteaga, nacida en Ecuador, como nueva vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, cargo desde el cual coordinará las principales agencias municipales de salud y asistencia social de la ciudad.

Según informó la oficina de Mamdani en un comunicado oficial, Arteaga asumirá la coordinación de entidades clave como el Departamento de Salud y Salud Mental, el Departamento de Servicios Sociales, el Departamento para la Tercera Edad, el Departamento de Servicios para Veteranos, Juventud y Niños, el sistema público Health + Hospitals y la Oficina del Médico Forense Jefe.

La designación se produce en un contexto marcado por retos estructurales en la ciudad, entre ellos la crisis de vivienda, el incremento de los problemas de salud mental y la desigualdad en el acceso a la atención médica. De acuerdo con la nota oficial, la misión de Arteaga será ampliar el acceso a los servicios sanitarios y sociales para las comunidades más vulnerables.

Arteaga se desempeñaba hasta ahora como directora del Elmhurst Hospital Center, uno de los centros de salud públicos más grandes de la ciudad, ubicado en el distrito de Queens.

Trayectoria de Helen Arteaga

Nacida en Ecuador y criada en Queens tras emigrar con su familia a Estados Unidos, Helen Arteaga desarrolló toda su carrera profesional dentro del sistema de salud pública neoyorquino. En 2021 se convirtió en la primera mujer latina en dirigir el hospital Elmhurst.

Ese centro atiende a más de un millón de pacientes al año y fue uno de los epicentros de la pandemia de la covid-19 en Nueva York. Durante ese periodo, Elmhurst enfrentó una de las mayores presiones asistenciales del país, lo que posicionó a Arteaga como una figura de referencia en la gestión de crisis sanitarias.

En el comunicado, Mamdani destacó que la nueva vicealcaldesa representa un liderazgo “arraigado en la clase trabajadora” y subrayó su experiencia en la defensa de los trabajadores esenciales del sector salud.

Otros nombramientos clave

Además del anuncio de Arteaga, el alcalde electo confirmó otros nombramientos estratégicos dentro de su futura administración. Steven Banks fue designado como nuevo consejero legal de la ciudad. Banks cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria y fue director de Legal Aid Society, además de comisionado del Departamento de Servicios Sociales durante la gestión del exalcalde Bill de Blasio.

Durante su paso por la administración municipal, Banks impulsó el programa del derecho a abogado para inquilinos de bajos ingresos, considerado un hito en la política de vivienda de la ciudad.

Asimismo, Mamdani nominó a Ramzi Kassem como jefe de asesores legales. Kassem es profesor de Derecho en la City University of New York (CUNY) y fue asesor en la Casa Blanca, con una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes.

Transición y actos oficiales

Los anuncios se producen en la antesala de la llegada oficial de Mamdani a la Alcaldía. El 31 de diciembre, el alcalde electo jurará el cargo a medianoche en una ceremonia privada dentro de la histórica estación de metro Old City Hall Station.

El 1 de enero, Mamdani prestará juramento en las escaleras de la Alcaldía, acto que marcará el inicio formal de su mandato. En la ceremonia de Año Nuevo está prevista la presencia del senador Bernie Sanders, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el defensor del Pueblo Jumaane Williams y el contralor electo Mark Levine, entre otras figuras.

Ocasio-Cortez será la encargada del discurso de apertura y fue destacada por Mamdani como representante de “un nuevo tipo de política” centrada en la clase trabajadora, además de aliada clave durante su campaña electoral.