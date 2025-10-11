Helicóptero cae en picada sobre playa de California durante festival, varias personas hospitalizadas

Un helicóptero cayó en picada este sábado cerca del festival Cars and Copters, en la ciudad costera de Huntington Beach. Este incidente provocó heridas en cinco personas, entre ellas dos ocupantes de la aeronave y tres transeúntes en tierra. Las autoridades locales investigan las causas del incidente, aún no determinadas.

El accidente: caída frente a testigos

El suceso ocurrió alrededor de las 14h00 (hora local). Fue cerca de la intersección de Pacific Coast Highway y Huntington Street. Un video captado por un bañista muestra el helicóptero a baja altitud, describiendo un giro descontrolado. Luego, se estrelló contra una hilera de palmeras, que al parecer amortiguaron parte del impacto.

Según reportes de los bomberos de Huntington Beach, los dos ocupantes de la aeronave fueron rescatados sanos y salvos. Mientras tanto, tres personas en tierra resultaron con heridas. Todas las personas involucradas fueron trasladadas a hospitales cercanos para evaluación médica.

Hasta ahora no se ha establecido la causa del accidente. Las autoridades informaron que hay evidencia preliminar que sugiere que podría tratarse de un ataque directo o pérdida de control, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Contexto del evento y la zona del siniestro

El accidente ocurrió en las cercanías del festival Cars and Copters. Este evento reúne automóviles deportivos y aeronaves, atrayendo a numerosos asistentes. El helicóptero parecía sobrevolar la zona del festival cuando comenzó a perder control. Esto generó conmoción entre el público presente.

Según medios locales, la aeronave se aproximaba al evento cuando el rotor trasero sufrió una falla, posiblemente tras un impacto con un ave, causándole la pérdida de estabilidad. Esta versión proviene de testigos, pero las autoridades aún no han confirmado ese factor como causa definitiva.

El área cercada al festival quedó acordonada por la policía para permitir las labores de rescate e investigación. Las actividades planeadas para el evento quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

Lesionados y atención médica

Los dos ocupantes del helicóptero lograron ser rescatados con vida del fuselaje. Las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre su estado clínico. Sin embargo, fueron trasladados para evaluación médica.

Entre los tres heridos en tierra, se encuentran espectadores que estaban cerca del lugar del impacto. Se desconocen la gravedad de sus lesiones, pero todos permanecen en hospitales en la zona para atención urgente.

Los servicios de emergencia respondieron rápidamente al llamado, desplegando unidades de bomberos, policía y atención médica, coordinados para atender una posible escena con múltiples víctimas.

Investigación en curso y hipótesis

Las autoridades han iniciado una investigación formal para determinar las causas exactas del accidente, con especial atención al análisis de cámaras de vigilancia, restos aeronáuticos y testigos.

Reportes preliminares indican que el helicóptero comenzó a girar horizontalmente, lo que sugiere una posible falla en el rotor trasero, aunque las autoridades no lo han confirmado oficialmente.

Hasta ahora, las autoridades no han descartado ni confirmado hipótesis como un mal funcionamiento mecánico, un error en el pilotaje o un impacto externo (como choque con un ave). El análisis técnico determinará las responsabilidades.