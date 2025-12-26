Helicóptero de rescate se estrella en el monte Kilimanjaro y provoca cinco fallecidos

Al menos cinco personas murieron el pasado miércoles tras el accidente de un helicóptero ambulancia en el monte Kilimanjaro, en el norte de Tanzania. La aeronave cumplía una misión de rescate médico, según confirmó la Autoridad de Aviación Civil del país.

La Autoridad de Aviación Civil de Tanzania (TCAA) informó que el helicóptero se precipitó en el campamento Barafu. Este es uno de los puntos de descanso más altos del Monte Kilimanjaro, ubicado a aproximadamente 4.700 metros de altitud. A bordo viajaban cinco personas, todas fallecidas en el siniestro.

El director general de la TCAA, Salim Msangi, confirmó a través de un comunicado difundido en la red social X que no hubo sobrevivientes. “Lamentablemente, el accidente causó la muerte de estas cinco personas”, señaló el funcionario, sin ofrecer detalles preliminares sobre las causas del hecho.

Las autoridades indicaron que, tras conocerse el accidente, se notificó de inmediato a los organismos gubernamentales y a los servicios de emergencia. Además se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de incidentes en zonas de alta montaña.

Investigación en curso

La TCAA informó que se ha abierto una investigación oficial conforme a las normativas nacionales e internacionales de seguridad aérea, con el objetivo de determinar las circunstancias y la causa probable del accidente.

Según el organismo, el proceso investigativo seguirá los estándares establecidos para siniestros de aviación civil. Estos incluyen la recopilación de información técnica, testimonios y análisis del entorno donde ocurrió el impacto.

Hasta el momento, no se ha informado si las condiciones climáticas, el terreno o posibles fallas mecánicas pudieron influir en el siniestro, y las autoridades han pedido cautela mientras avanzan las indagaciones.

Identidad de las víctimas

El comandante de la Policía de la región de Kilimanjaro, Simon Maigwa, precisó que el helicóptero realizaba una misión médica de rescate cuando se produjo el accidente.

De acuerdo con la información policial, entre las víctimas se encontraban un piloto de nacionalidad zimbabuense, un médico tanzano, un guía local y dos turistas de nacionalidad checa. Las identidades no han sido difundidas oficialmente, a la espera de la notificación a los familiares.

Maigwa explicó que la aeronave pertenecía a la compañía Kilimandair, especializada en operaciones aéreas en zonas montañosas, y que el helicóptero cayó en un valle glaciar cercano al campamento Barafu.

Contexto del lugar del accidente

El campamento Barafu es uno de los principales puntos de aclimatación y descanso para los montañistas que intentan alcanzar la cima del Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Debido a su altitud y condiciones extremas, la zona suele requerir operaciones de rescate aéreo para atender emergencias médicas.

Las misiones de evacuación en el Kilimanjaro implican riesgos elevados, debido a factores como la altitud, la baja visibilidad, las temperaturas extremas y la compleja geografía del terreno.

El accidente ha generado conmoción entre operadores turísticos, autoridades locales y la comunidad internacional vinculada al montañismo y al turismo de aventura en Tanzania.

Reacciones y seguimiento del accidente de helicóptero

El suceso fue reportado por medios locales, entre ellos el diario tanzano Mwananchi. Este citó a fuentes policiales al confirmar que la aeronave se encontraba en una operación de rescate al momento del impacto.

Las autoridades tanzanas reiteraron que proporcionarán información adicional conforme avance la investigación y se esclarezcan las causas del accidente. Al siniestro además se lo considerado uno de los más graves registrados recientemente en la zona del Kilimanjaro.