Hace 6 meses
Espectáculos
Hija de Jennifer Pazmiño resulta herida tras ataque de la mascota familiar

La exreina de belleza Jennifer Pazmiño informó que su hija sufrió un accidente doméstico tras ser atacada por la mascota familiar y recibió atención médica inmediata.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La exreina de belleza Jennifer Pazmiño informó que su hija, de dos años de edad, sufrió un accidente doméstico luego de que la mascota de la familia, un perro de raza Golden Retriever, la atacara hecho que dejó lesiones en el rostro de la menor.

El incidente fue dado a conocer por la propia Pazmiño a través de sus redes sociales, donde explicó que la niña fue atendida de manera inmediata por personal médico, lo que permitió controlar la situación y brindarle la atención necesaria. La madre agradeció públicamente la rápida intervención de los profesionales de salud y el apoyo de sus familiares.

La mascota vivía con la familia

De acuerdo con el testimonio compartido, el hecho ocurrió de forma inesperada, pese a que el animal había convivido con la familia desde cachorro y ya había presentado comportamientos agresivos. La exreina señaló que jamás imaginó que su mascota pudiera causar un daño de esta magnitud.

Tras lo sucedido, Pazmiño indicó que tomó la difícil decisión de buscar un nuevo hogar para el perro, priorizando la seguridad de su hija, ya que considera que no es posible mantenerlo en casa después del incidente. Reconoció que la separación se ha tornado dolorosa, pues veía al animal como “un miembro más de la familia”.

Pazmiño llama a la prevención

En su mensaje, la exreina de belleza también hizo un llamado a la prevención, especialmente a familias que conviven con mascotas, recordando que los accidentes domésticos pueden ocurrir incluso en entornos de confianza y que es fundamental reforzar las medidas de cuidado, sobre todo cuando hay niños pequeños en el hogar.

El caso ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios han expresado mensajes de apoyo a la familia y han resaltado la importancia de la tenencia responsable de animales y de la supervisión constante para evitar situaciones de riesgo.

