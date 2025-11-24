Hijas de Fernando Villavicencio entregan carta a Daniel Noboa y exigen pacto nacional contra la narcopolítica

Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial Fernando Villavicencio asesinado el 9 de agosto de 2023, entregaron este lunes 24 de noviembre de 2025 una carta abierta al presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, Quito, para exigir justicia plena por el magnicidio y la creación de un “acuerdo ético mínimo nacional” que depure al Estado de redes criminales y narcopolítica.

De acuerdo con diario El Universo, la misiva, difundida inicialmente en redes sociales el 22 de noviembre y entregada personalmente por Amanda Villavicencio tras ser recibida en la sede del Ejecutivo, denuncia la persistencia de la impunidad dos años después del crimen y advierte que “si este crimen queda impune, la República del Ecuador habrá llegado a su fin”.

En declaraciones a la prensa en los exteriores del Palacio de Gobierno, Amanda Villavicencio señaló: “Hemos venido a evidenciar que ha habido un acto de impunidad en un sistema corrompido, maniobras para desviar la atención y la intención sostenida de hacer que el país olvide, pero nosotras estamos aquí porque no vamos a olvidar”.

Hoy, en Carondelet, entregamos una carta abierta al presidente @DanielNoboaOk : mientras el magnicidio de Fernando Villavicencio permanezca impune, Ecuador no podrá sanar. Es momento de elegir: la Patria o la Mafia. No estamos cansadas.

No tenemos miedo.

No retrocederemos.… pic.twitter.com/dSISYuQ5bV — Amandita Villavicencio Sandoval (@agentedelcaos33) November 24, 2025

Contenido principal de la carta

Las hermanas Villavicencio sostienen que el asesinato de su padre no fue un hecho aislado, sino “una puñalada al corazón del tejido social y político del Ecuador”. Ejecutada por “una estructura delincuencial de alcance transnacional” que, según su texto, tendría vínculos con el correísmo.

La carta menciona como presuntos autores intelectuales a José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y califica estas referencias como “punto de partida, no de llegada”. Destaca además la reciente captura de alias ‘Pipo’, señalado por las autoridades como uno de los ejecutores materiales.

De acuerdo con diario Expreso, las hijas del excandidato critican lo que describen como “una perversión moral de proporciones inéditas” en la que figuras como el expresidente Rafael Correa (sentenciado por corrupción), el periodista Andersson Boscán y otros implicados “se atreven a dar cátedras de ética y moral al país”.

Tres peticiones concretas al presidente Noboa