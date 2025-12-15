Hijo de Rob Reiner es interrogado por la muerte del director y su esposa en Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga un doble homicidio ocurrido el domingo por la tarde en una residencia valuada en 13,5 millones de dólares, donde fueron hallados sin vida el director Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele Singer Reiner, de 68, tras una llamada de emergencia realizada por su hija Romy Reiner.

El hallazgo se produjo alrededor de las 15h30, luego de que Romy Reiner alertara a los servicios de emergencia. Al llegar al domicilio, ubicado en una exclusiva zona residencial de Los Ángeles, los agentes confirmaron la muerte de la pareja y activaron de inmediato los protocolos por homicidio.

La escena quedó acordonada y se desplegó un amplio operativo policial mientras se esperaba una orden judicial para ingresar formalmente a la vivienda y recolectar pruebas forenses. Según fuentes oficiales, no se detectaron signos de entrada forzada, un dato clave dentro de las primeras líneas de investigación.

Medios estadounidenses, entre ellos Daily Mail y People, informaron que la principal hipótesis apunta a un ataque con arma blanca, presuntamente ocurrido tras una discusión familiar, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Un hijo bajo custodia policial

De acuerdo con información recogida por People, el principal sospechoso del doble homicidio es Nick Reiner, hijo del matrimonio, de 32 años, quien quedó retenido para ser interrogado mientras se esclarecen los hechos.

Un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles indicó a Page Six que Nick Reiner quedó detenido con una fianza fijada en 4 millones de dólares, aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales en su contra.

Las autoridades confirmaron que el arma blanca presuntamente utilizada estaba dentro de la vivienda, y actualmente es objeto de peritajes para determinar su relación directa con las muertes.

Investigación en curso y declaraciones oficiales

El jefe adjunto del LAPD, Alan Hamilton, señaló en conferencia de prensa que el caso permanece bajo investigación activa. “Vamos a intentar hablar con todos los miembros de la familia para conocer los hechos”, afirmó.

Hamilton también precisó que las víctimas no se identificarán oficialmente hasta que concluya el proceso de la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles, conforme al protocolo legal.

Según reportes citados por TMZ, Romy Reiner habría manifestado a la Policía que un integrante de la familia debía considerarse sospechoso, al que calificó como “peligroso”, declaración que forma parte del expediente investigativo.

Pronunciamiento de la familia

La noticia la confirmó públicamente una vocera de la familia Reiner, citada por la revista People, quien emitió un comunicado solicitando privacidad.

“Es con profundo dolor que anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina, y solicitamos privacidad en este momento increíblemente difícil”, señala el pronunciamiento.

En la residencia también se hicieron presentes figuras cercanas al entorno del director, como Billy Crystal y Larry David, quienes mantuvieron vínculos profesionales y personales con Reiner a lo largo de su carrera.

Trayectoria y contexto familiar

Rob Reiner, de 78 años, fue una figura central del cine estadounidense durante décadas. Dirigió películas emblemáticas como When Harry Met Sally, The Princess Bride y Stand by Me, consolidando una carrera reconocida tanto por el público como por la crítica.

Su esposa, Michele Singer Reiner, se desempeñó como productora y activista. La pareja contrajo matrimonio en 1989 y tuvo tres hijos: Romy Reiner, Nick Reiner y Jake Reiner.

Nick Reiner había relatado en entrevistas previas con People los problemas personales que enfrentó desde la adolescencia, incluyendo ingresos a centros de rehabilitación y períodos de vida en situación de calle. Estas experiencias inspiraron la película Being Charlie, coescrita por él y dirigida por su padre.

El tercer hijo del matrimonio, Jake Reiner, trabaja actualmente como reportero en Houston, Texas.

Impacto y próximos pasos

El domicilio permanece bajo resguardo policial mientras continúan las pericias forenses y entrevistas a personas del entorno familiar. Vecinos del sector declararon a ABC7 que la zona se mantiene vigilada desde la tarde del domingo.

El caso ha generado conmoción en la comunidad artística y vecinal, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas para esclarecer las circunstancias del doble homicidio.

El LAPD informó que proporcionará actualizaciones oficiales a medida que la investigación avance y se determinen responsabilidades.