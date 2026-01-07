Hombre de 44 años fue hallado sin vida en su domicilio de Santo Domingo

La Policía Nacional verificó la muerte de un hombre de 44 años en su domicilio de Santo Domingo. Las autoridades clasificaron el caso como suicidio tras las diligencias correspondientes.

La Dinased confirmó el fallecimiento de Juan Pablo Deleg Carvajal, ocurrido la mañana del 7 de enero de 2026 en su vivienda del sector Los Rosales, al oeste del cantón. El procedimiento respondió a un reporte ciudadano.

En primer lugar, la alerta ingresó a través del ECU 911, lo que activó el desplazamiento inmediato de personal especializado hacia una vivienda ubicada en la tercera etapa de Los Rosales, dentro del área urbana.

Según el informe oficial, la notificación se registró aproximadamente a las 06h30. Al llegar al sitio, los agentes constataron que la persona no presentaba signos vitales y activaron los protocolos legales para estos casos.

Procedimiento policial y diligencias iniciales

El personal de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) asumió el procedimiento, con apoyo técnico de Criminalística, que ejecutó las pericias de rigor en el inmueble.

El levantamiento del cuerpo se realizó cerca de las 08h50, con conocimiento del Fiscal de turno, quien autorizó el traslado al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Durante la intervención, los agentes levantaron indicios relacionados con el hecho y los registraron conforme a la cadena de custodia institucional.

Identificación de la persona fallecida

Las autoridades identificaron a la víctima como Juan Pablo Deleg Carvajal, de 44 años, sin antecedentes penales registrados. Los familiares aportaron la información necesaria para confirmar la identidad.

De acuerdo con el parte policial, los allegados informaron que el fallecido atravesaba problemas asociados al consumo de alcohol y un estado emocional complejo, datos que constan en el informe oficial.

Con base en las diligencias realizadas y los elementos recopilados en el lugar, la Policía clasificó el hecho como suicidio. Por lo que no se han aperturado líneas investigativas adicionales.

Relato de familiares y contexto

Un familiar directo indicó a la Policía que el hombre permaneció en el domicilio durante la noche previa al hecho. La situación se conoció en horas de la mañana.

Además la versión entregada por los familiares coincide con los registros oficiales y forma parte del expediente elaborado por la Dinased, sin indicios de participación de terceros.

Registro y actuaciones finales en este caso de suicidio en Santo Domingo

El personal trasladó el cuerpo al Centro Forense, donde se practicará la necropsia de ley, procedimiento obligatorio para este tipo de fallecimientos.

La Policía Nacional informó que este caso corresponde a un suicidio verificado registrado en el cantón Santo Domingo durante el año 2026 (5).