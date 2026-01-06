Hombre es asesinado a tiros en la parroquia Aníbal San Andrés, en Montecristi

Un hombre fue asesinado la mañana de este martes 6 de enero de 2026 en la calle Alajuela, ubicada en la parroquia Aníbal San Andrés, del cantón Montecristi, provincia de Manabí. Personal policial acudió al lugar para realizar las primeras investigaciones, mientras se indagan las circunstancias y posibles responsables.

Detalles del hecho violento en Montecristi

El crimen se registró pasadas las 07h00, cuando moradores del sector alertaron sobre varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre, cuyo cuerpo permanecía en la vía pública.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como César López, de 36 años de edad. Hasta el cierre de esta información, las autoridades no han brindado detalles sobre posibles antecedentes o el móvil del ataque.

En el lugar del suceso, agentes policiales encontraron al menos 12 indicios balísticos, los cuales fueron levantados como parte del procedimiento técnico. Estos elementos serán sometidos a peritajes balísticos para determinar el tipo de arma utilizada y su posible vinculación con otros hechos delictivos.

Intervención policial e investigaciones en curso

Tras conocerse el hecho, personal de la Policía Nacional acordonó la zona para evitar la alteración de la escena del crimen. Agentes especializados realizaron el levantamiento de indicios y recopilaron información entre moradores y testigos del sector.

Las autoridades se encuentran recabando pistas sobre los posibles atacantes, así como revisando cámaras de seguridad cercanas que puedan aportar datos relevantes para la investigación. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de sospechosos.

El cuerpo de la víctima será trasladado hasta el centro forense de Manta, donde se le practicará la autopsia de ley, procedimiento que permitirá establecer con precisión la causa de la muerte y otros elementos útiles para el proceso investigativo.

Contexto de violencia en el distrito policial Manta

Este nuevo homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados en el distrito policial Manta, que comprende además los cantones Montecristi y Jaramijó. Según datos policiales, en lo que va del año 2026 se han contabilizado 10 muertes violentas en esta jurisdicción (12).