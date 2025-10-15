Hombre fingió ceguera durante 50 años para cobrar pensión por discapacidad en Italia

La Guardia de Finanzas de Italia descubrió en Vicenza que un hombre de 70 años fingió ser ciego absoluto desde 1972 para recibir una prestación por discapacidad visual total. Esto le permitió obtener más de 200.000 euros (232.000 dólares) en los últimos cinco años. Además, proyectaba superar el millón de euros en ingresos ilícitos. El caso ha sido puesto en manos de la Fiscalía, que lo procesa por delito de estafa contra el Estado.

Una vigilancia al supuesto ciego que destapó décadas de fraude

Tras recibir una denuncia anónima, la Guardia de Finanzas inició una vigilancia encubierta durante dos meses. Durante este tiempo recopiló evidencia audiovisual del sospechoso realizando tareas cotidianas que requerían visión plena.

El hombre fue filmado comprando frutas y verduras en el mercado municipal de forma autónoma. Lo captaron seleccionando productos, manejando dinero en efectivo, pagando sin ayuda y realizando labores de jardinería en su domicilio. Todo sin ningún tipo de asistencia ni instrumentos adaptados para personas con discapacidad visual.

“El septuagenario acudía al mercado y examinaba cuidadosamente los productos antes de comprarlos, lo que evidencia su capacidad visual”, declaró un portavoz de las autoridades, citado por el diario italiano La Repubblica.

Estafa sistemática desde 1972

La investigación reveló que el hombre comenzó a percibir ayudas por ceguera total en 1972, cuando aún era un joven adulto. Durante más de 50 años, mantuvo la apariencia de una discapacidad visual severa ante las autoridades sanitarias. Así, cobró prestaciones económicas mensuales destinadas a personas con minusvalía.

En los últimos cinco años, el valor de las ayudas recibidas supera los 200.000 euros (232.000 dólares). Según estimaciones oficiales, su intención era alcanzar una cifra superior al millón de euros en ingresos fraudulentos a lo largo del tiempo.

Procesado por estafa y suspensión inmediata de las ayudas

Ante las pruebas recabadas, la Fiscalía de Vicenza decidió formalizar el procesamiento del imputado por estafa agravada contra el Estado. Este delito está; contemplado en el Código Penal italiano. Puede conllevar penas privativas de libertad y la devolución del dinero recibido ilícitamente.

Paralelamente, se ordenó la suspensión inmediata de las ayudas por discapacidad. También se abrió una investigación patrimonial para rastrear el destino de los fondos públicos mal utilizados.

El caso de este hombre que se hizo pasar por ciego, ha generado reacciones en la opinión pública. Esto se debe a que se trata de uno de los fraudes individuales más prolongados documentados en el sistema de prestaciones por discapacidad en Italia.

Repercusiones y controles futuros

Las autoridades indicaron que este caso pone en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de control en la concesión y renovación de ayudas por discapacidad. A raíz del escándalo, el gobierno regional evalúa implementar auditorías periódicas más estrictas. Estas incluyen revisiones médicas independientes y controles cruzados con actividades cotidianas documentadas.

La Guardia de Finanzas recordó que este tipo de delitos no solo afectan las arcas públicas. También perjudican a quienes realmente necesitan y merecen estas prestaciones sociales.