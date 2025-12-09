Hombre fue hallado sin vida tras múltiples disparos en el sitio La Balsa, Portoviejo

La jornada del martes 9 de diciembre comenzó con temor en el sitio La Balsa, perteneciente a la parroquia Calderón de Portoviejo, en Manabí. Moradores aseguraron que alrededor de las 04h00 escucharon varias detonaciones de arma de fuego, aunque en un inicio no imaginaron que se tratara de un hecho grave, pues en la zona algunas personas acostumbran a realizar disparos al aire cuando consumen licor.

Sin embargo, esta vez la situación fue distinta. Un hombre resultó asesinado a tiros en dicha comunidad de la capital manabita. Tras varios minutos, algunos residentes salieron a observar lo ocurrido y hallaron a un hombre tendido en una calle de tierra.

Al acercarse, los habitantes identificaron a la víctima como Jesús Vélez Cevallos, conocido como ‘Chupetón’. El cuerpo presentaba múltiples heridas de bala y ya no tenía signos vitales. De inmediato, los moradores alertaron a la Policía y a los familiares del fallecido. Un grupo de agentes policiales de Portoviejo acudió al lugar para iniciar las investigaciones relacionadas con este crimen.

Portoviejo con récord de muertes violentas

La noche de este lunes también se registró una muerte violenta en la parroquia urbana Picoazá. Sujetos armados llegaron a acabar con la vida de José Posligua, conocido por sus amigos como ‘Suneo’. El hecho en el que acabaron con este hombre se dio en una casa en la calle Colón cerca a la calle Comercio, a unas dos cuadras detrás de la iglesia del centro de la parroquia.

Portoviejo cierra el 2025 inmerso en una ola de violencia que ha dejado 317 muertes violentas hasta este 9 de diciembre, un aumento significativo frente a las cifras del año anterior. Este incremento refleja la agudización del conflicto entre bandas, que mantienen una disputa abierta por el control territorial y las rutas delictivas en el cantón, según la Policía.

En este escenario, la violencia no ha dado tregua. El 6 de diciembre, María Cristina Acosta Conterón fue asesinada a tiros en un semáforo de las calles Córdova y Quito, ataque que también dejó herida a su hija. Su muerte se suma a otros dos femicidios registrados en la parroquia San Pablo de Portoviejo entre el 1 y el 3 de diciembre, donde fueron acribilladas Joselyn Villón Guzmán y Olivia Elizabeth Díaz Zambrano.

El análisis mensual evidencia picos marcados, con octubre como el mes más violento, seguido de enero, mayo y julio. Aunque noviembre registró 18 homicidios, tuvo once días sin muertes violentas, hasta que el 23 se reactivaron los ataques armados. La tensión se intensificó tras el asesinato de Villón, que derivó en una balacera y cuatro detenciones. A nivel Manabí los cantones más violentos son Manta con 489 muertes y Portoviejo que ya suma 317 crímenes. (37).