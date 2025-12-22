Huelga de trabajadores de Bio City paraliza parcialmente la recolección de basura en Santo Domingo

La recolección de basura en Santo Domingo se afectó este lunes 22 de diciembre, cuando trabajadores del Consorcio Bio City realizaron una huelga en el kilómetro 10 de la vía Santo Domingo–Quevedo por la falta de pago de sueldos.

Suspendieron labores

La protesta inició en horas de la madrugada y reunió a decenas de obreros que suspendieron labores. Recolectores, alzadores y personal de barrido se concentraron fuera de las oficinas de la empresa concesionaria. Además, expusieron carteles y ofrecieron testimonios a la prensa local.

Uno de los trabajadores, a quien llamaremos “Omar” para proteger su identidad, afirmó que no reciben pagos desde hace casi dos meses. “Llevamos un mes y 22 días sin cobrar y la situación resulta complicada”, relató durante la manifestación. Asimismo, explicó que las jornadas superan las ocho horas diarias y comienzan desde las 3:30 o 4:00. Por ello, dijo que el cansancio aumenta y la motivación disminuye. Sin embargo, las exigencias operativas se mantienen.

Condiciones laborales y reclamos

Según los manifestantes, el atraso salarial afecta a más de 600 trabajadores. Entre ellos constan cuadrillas completas que cubren amplios sectores urbanos. Además, indicaron que antes cobraban a inicios de mes y ahora reciben pagos después del día 15, sin fechas definidas.

La cercanía de Navidad y Año Nuevo incrementó la preocupación. “Hay compañeros con hijos y deudas”, comentó Omar. Mientras tanto, denunció la aplicación de multas internas de hasta 40 dólares por supuestas faltas operativas.

Los obreros aseguraron que esos descuentos son recurrentes. Además, señalaron que la empresa no cancela horas extras ni feriados, pese a que la ley laboral lo establece. Otro trabajador, identificado como Daniel, respaldó esa versión durante la protesta.

Reacciones y contexto institucional

Durante la jornada, representantes de Bio City acudieron al sitio con presencia policial. Sin embargo, evitaron dar declaraciones públicas. Asimismo, los trabajadores afirmaron que la empresa ofreció un pago para el miércoles, aunque expresaron desconfianza.

Por su parte, el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, informó días atrás que el Municipio está al día en los pagos al consorcio. Por ello, descartó retrasos desde la administración local. Además, señaló que el conflicto corresponde a la relación laboral interna. Mientras tanto, la recolección de basura en Santo Domingo permaneció parcialmente paralizada durante el día. Algunos sectores no recibieron el servicio habitual. Finalmente, los trabajadores advirtieron que mantendrán medidas si no reciben soluciones. (23)