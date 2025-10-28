Identifican a los cuatro hombres asesinados en un ataque armado dentro de un billar en Santa Ana, Manabí

Las autoridades confirmaron las identidades de las cuatro personas que murieron durante el ataque armado registrado la noche del lunes 27 de octubre de 2025 en un billar, ubicado en la vía Olmedo, a la altura de la entrada a Caña Brava, en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí.

Las víctimas están identificadas como Kelvin Jesús Campos Holguín, Jhon Byron Campos Bailón, Luber Ramón Pico Palma y William Patricio Alvarado Vera. Este último falleció mientras recibía atención médica en el Hospital de Especialidades de Portoviejo.

De acuerdo con la información policial, los responsables del atentado habrían utilizado prendas similares a las que usa la Policía Nacional para ingresar al local y ejecutar el ataque.

Ataque armado quedó grabado

El ataque armado ocurrió en el sector conocido como Caza Lagarto, a lo largo de la vía Santa Ana–Olmedo. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que dos hombres armados irrumpieron en el billar. Luego de eso abrieron fuego contra varias personas que se encontraban dentro del establecimiento.

Tres de los hombres murieron en el sitio. El cuarto perdió la vida en el hospital debido a la gravedad de las heridas. William Alvarado, el sobreviviente, trasladado a una casa de salud para recibir atención médica, falleció después.

Mientras que, en el video de cámaras de seguridad se observa que los atacantes vestían chalecos y prendas que simulaban uniformes policiales. Aquello habría facilitado su ingreso sin levantar sospechas y hacer exitoso el atentado criminal.

Investigación en curso

Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y del Servicio de Criminalística llegó al lugar del ataque armado. Los agentes realizaron el levantamiento de los cuerpos, recolectaron indicios balísticos y tomaron versiones de testigos para avanzar en las investigaciones.

En las últimas semanas, la provincia de Manabí ha sido escenario de múltiples atentados con armas de fuego. En Santa Ana, dos presuntos sicarios fueron asesinados y quemados el pasado 21 de septiembre.

Solo dos días antes de este nuevo atentado, el 25 de octubre, un ataque armado en un salón del sitio El Cerrito, en Rocafuerte, dejó ocho muertos y un herido. La ola de violencia mantiene en alerta a las autoridades y a la población manabita, que reclama acciones urgentes para frenar las muertes violentas de este 2025 (1.046) que ya superan los perpetrados en todo el 2024 (924). (37).