Hace 7 meses
Identifican a los estudiantes de la UTM desaparecidos en la represa de Chone; esto dice la Universidad

Dos estudiantes universitarios continúan desaparecidos tras el naufragio de una canoa en la represa Río Grande, del cantón Chone, en Manabí.
Los jóvenes desaparecidos serían oriundos de Portoviejo.
La desaparición de dos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) en las profundas aguas de la represa de Río Grande, en el cantón Chone, tiene en vilo a la comunidad.

El hecho se dio la tarde del viernes 9 de enero de 2026, mientras los ahora desaparecidos realizaban una visita educativa al lugar, junto a otros universitarios.

La UTM se pronuncia tras la desaparición de sus estudiantes

La noche de ayer, la UTM se pronunció sobre la tragedia que involucra a dos de sus alumnos. A través de un comunicado de prensa, la entidad indicó que “un grupo de nuestros estudiantes y docentes que cumplían con una actividad académica, sufrió un accidente tras el volcamiento de la embarcación en la Represa Río Grande, en el cantón Chone”.

Agregó que “los estudiantes y el personal a cargo han sido rescatados, garantizando su bienestar integral. No obstante, con profunda preocupación, confirmamos que dos estudiantes permanecen desaparecidos”.

“Desde el instante del reporte, la institución activó el protocolo de emergencia y mantiene una coordinación ininterrumpida con las instituciones que lideran las operaciones de búsqueda en la zona con el apoyo de autoridades universitarias desplazadas al lugar”, añadió.

La universidad manabita agregó que “acompaña de forma responsable y solidaria a las familias en estos difíciles momentos, y reitera su compromiso permanente”.

¿Quiénes son los desaparecidos?

Durante la noche de ayer se identificó a los universitarios desaparecidos como Jean Carlos Mantuano y Aarón Zambrano.

Ellos serían oriundos de la ciudad de Portoviejo y cursarían los últimos semestres de la carrera de Agronomía.

A  través de redes sociales, sus allegados y la comunidad universitaria han expresado su dolor ante la evidente pérdida de sus vidas.

Los jóvenes siguen siendo considerados como desaparecidos, pese a que las esperanzas de que hayan sobrevivido y salido de la represa son casi nulas.

En la búsqueda de los estudiantes

El accidente ocurrió pasadas las 17h00 en el embalse ubicado en el cantón Chone, provincia de Manabí. El hecho activó un operativo de búsqueda y rescate por parte de los organismos de socorro.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por fuentes de emergencia, la embarcación se habría virado. Esto provocó que sus ocupantes cayeran a las profundas aguas del embalse.

La alerta la recibieron los organismos de socorro minutos después del hecho, lo que permitió el despliegue inmediato de personal especializado. Uno de los principales obstáculos durante las primeras horas de la emergencia ha sido la falta de señal telefónica en el área de la represa. Aquello ha limitado la comunicación entre los equipos de rescate, las autoridades y las instituciones educativas involucradas.

Las tareas de búsqueda continuaron hasta horas de la noche de ayer, dificultadas por la oscuridad y el clima húmedo de la zona.

Hasta el cierre de esta nota informativa, los rescatistas no habían localizado a Mantuano y Zambrano. (13).

