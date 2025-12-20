La espera terminó: IESS acredita el décimo tercer sueldo y pensiones a jubilados

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) realizó un pago masivo de pensiones y décimo tercer sueldo a jubilados y pensionistas en todo Ecuador.

La acreditación se efectuó directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, garantizando acceso inmediato y sin trámites presenciales.

En total, el desembolso superó los 768 millones de dólares, correspondientes a pensiones jubilares y el décimo tercer sueldo. Este ingreso adicional apoya la economía familiar durante la temporada navideña y contribuye a la planificación financiera de los jubilados.

IESS acreditó el décimo tercer sueldo y pensiones a jubilados

Más de 900 mil pensionistas recibieron su pago de manera automática, asegurando que los fondos lleguen sin retrasos ni gestiones adicionales.

El sistema digital del IESS facilita la entrega del bono navideño, que constituye un apoyo económico extra para fin de año.

Los beneficiarios pueden consultar y descargar su rol de pago en el portal oficial www.iess.gob.ec, en la sección Pensionista y Servicios para Pensionistas del Seguro General.

El acceso requiere número de cédula y clave personal, garantizando seguridad y confidencialidad en la información.

Qué representa el décimo tercer sueldo del IESS

El décimo tercer sueldo corresponde a un pago adicional para jubilados y pensionistas, conforme a la normativa vigente. Este beneficio equivale a la doceava parte de los ingresos percibidos durante todo el año, proporcionando un ingreso extra en diciembre.

La décima tercera pensión se calcula con base en el promedio de las rentas percibidas durante los doce meses del año. Por ello, su monto varía según la pensión que recibe cada jubilado, fortaleciendo la estabilidad económica familiar.

Bono navideño y consulta del rol de pagos

El bono navideño del IESS busca equilibrar los gastos familiares durante la temporada de fin de año. Los pensionistas pueden revisar y descargar el detalle del pago mensual y del décimo tercero directamente en la plataforma digital del IESS.

Algunos jubilados optan por recibir este beneficio de forma mensualizada, modalidad disponible desde 2015, que permite distribuir los ingresos a lo largo del año. Esta opción facilita la planificación financiera y permite un uso más estratégico de los fondos durante todo el calendario anual.

Décimo tercer sueldo: calendario de pago para trabajadores activos

El décimo tercer sueldo, también conocido como bono navideño, aplica a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionistas. En el caso de trabajadores activos, el pago comenzó el 14 de noviembre y debe completarse máximo hasta el 24 de diciembre de 2025.

Desde 2015, los beneficiarios pueden elegir recibir el pago de forma acumulada o mensualizada, según su preferencia. Esta flexibilidad permite que jubilados y trabajadores gestionen los ingresos según sus necesidades financieras y planificaciones personales.