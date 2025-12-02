¿Cuándo depositará el IESS el décimo tercer sueldo a jubilados y pensionistas?

El IESS iniciará el depósito del décimo tercer sueldo para jubilados y pensionistas que no han mensualizado este beneficio. Este ingreso adicional, conocido también como bono navideño, corresponde a quienes reciben pensiones de jubilación y a los beneficiarios de montepío del Seguro de Pensiones. Los depósitos se acreditarán en la misma cuenta registrada por cada beneficiario.

El organismo suele realizar esta transferencia antes del 20 de diciembre. Así, en este mes los pensionistas tendrán dos ingresos que podrán destinar a gastos de temporada. El cálculo del bono se aplica mediante una regla simple: se suman todas las pensiones acumuladas en el año y se divide entre doce, lo que determina el monto individual.

Cálculo del décimo tercer sueldo del IESS

La Ley de Seguridad Social señala que los pensionistas reciben un décimo tercer ingreso equivalente al promedio mensual de lo percibido durante el año. La entidad explica que este cálculo considera únicamente los valores pagados por el IESS y no contempla montos pendientes o retroactivos.

Si el jubilado recibió pensiones durante los doce meses, obtendrá un monto equivalente a una pensión completa. En cambio, cuando el afiliado inició la recepción en meses intermedios, el resultado será proporcional al tiempo registrado. Esta modalidad garantiza una distribución justa según los ingresos efectivamente acreditados.

Depósito automático para jubilados y montepíos

Todos los jubilados y pensionistas con derechos vigentes accederán al bono navideño del IESS. Este abono adicional se utiliza tradicionalmente para compras y obligaciones propias de la temporada de fin de año. La entidad recuerda que los depósitos no requieren solicitudes ni trámites presenciales o digitales.

Los valores se acreditan de manera automática y suelen registrarse hasta el día 20 de cada mes. El artículo 183 de la Ley de Seguridad Social dispone que “con excepción del subsidio para auxilio de funerales, todas las demás prestaciones se pagarán en 12 mensualidades iguales por cada año calendario; pero, adicionalmente, habrá una décimotercera mensualidad que se pagará en diciembre en todo el país”. Esta normativa respalda el beneficio anual.